25 de marzo de 2026 - 14:11

MacBook Neo cuánto sale en Chile el de 256 gigas comparado con Argentina

El nuevo modelo de Apple muestra una fuerte diferencia de precios entre Chile y Argentina tras la conversión a dólares y pesos argentinos.

El MacBook Neo es el modelo más económico de Apple en los últimos años.

El MacBook Neo es el modelo más económico de Apple en los últimos años.

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Apple
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El precio de la tecnología vuelve a poner a Chile en el radar de los argentinos, especialmente con la suba del dólar y la diferencia de costos entre ambos países. En este escenario, el nuevo MacBook Neo se posiciona como uno de los productos más buscados.

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Con valores muy distintos entre Chile y Argentina, surge la duda sobre si realmente conviene cruzar la cordillera para comprar este modelo de 256 GB. La comparación directa muestra una brecha importante.

¿Cuánto cuesta el MacBook Neo de 256 GB en Chile comparado con Argentina?

En Apple Chile, el MacBook Neo de 256 GB se vende a $649.990 pesos chilenos. Con un tipo de cambio de 900 pesos chilenos por dólar, el precio equivale a aproximadamente USD 722. Si ese valor se convierte a pesos argentinos con la cotización del Banco Nación de $1.400 por dólar, el costo final ronda los $1.010.800 argentinos.

MacBook Neo chile

En Argentina, el mismo equipo se consigue en Mercado Libre por $2.928.849, lo que marca una diferencia de más del doble respecto al precio estimado comprándolo en Chile. Sin embargo, este precio es de Glic, una plataforma que ofrece compras en Estados Unidos y venta en Argentina.

En las tiendas argentinas autorizadas por Apple -como MacStation, Maxim, OneClick o iPoint- todas anuncian que pronto tendrán esta nueva computadora, pero por el momento no ofrecen fecha ni precio. Lo mismo sucede en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre, donde no figura esta nueva MacBook ni su valor en Argentina.
Aunque aún no se sabe el precio, se espera que esté por debajo de los dos millones de pesos.

MacBook Neo arg

El MacBook Neo está disponible en cuatro colores: plata, rosa claro, cítríco e índigo. Nosotros hemos probado el modelo en el llamativo color cítríco (podría haberse llamado perfectamente "limón") que demuestra que Apple sabe diferenciar sus productos cuando quiere.

Características del iPhone que comparte el nuevo MacBook Neo

El MacBook Neo incorpora el chip A18 Pro, el mismo procesador utilizado en el iPhone 16 Pro, lo que marca un cambio en la estrategia de Apple al llevar tecnología de sus celulares a computadoras.

Este chip cuenta con CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, pensado para tareas de inteligencia artificial bajo el sistema Apple Intelligence. Además, el equipo incluye 8 GB de memoria unificada y 256 GB de almacenamiento SSD. En conectividad, ofrece dos puertos USB C, entrada de 3,5 mm para auriculares y compatibilidad con un monitor externo.

Macbook neo (1)
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