Cayeron dos bolivianos por tráfico de migrantes en el paso Cristo Redentor: cobraban 70.000 chilenos

Los acusados reunieron a un grupo de bolivianos con situación irregular en Chile. Querían sacarlos de Argentina y reingresarlos al país vecino.

Aduana de Horcones: allí detectaron a los bolivianos con situación migratoria irregular - Gendarmería

Un operativo de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) desbarató una maniobra de tráfico de migrantes en la zona del paso Cristo Redentor, donde dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos acusados de cobrar dinero para trasladar ilegalmente a compatriotas hacia Argentina y reinsertarlos después en Chile.

La investigación determinó que los imputados, identificados como L.H.J.M. y V.H.A.Z., ambos radicados en la localidad trasandina de San Felipe, contactaban a bolivianos en situación irregular en Chile y les ofrecían, a cambio de dinero, un circuito para salir del país y reingresar con el objetivo de iniciar trámites laborales.

El sábado pasado, los acusados reunieron a 13 personas, a quienes les cobraron 70.000 pesos chilenos (unos 108.000 pesos argentinos) cada una para trasladarlas en un furgón hacia Argentina a través del sistema integrado Cristo Redentor.

Versiones cruzadas por la muerte de una turista cordobesa en Horcones Aduana de Horcones: allí detectaron a los bolivianos con situación migratoria irregular - Gendarmería Archivo Sin embargo, al llegar al complejo argentino de Horcones, las autoridades les negaron el ingreso por irregularidades en la documentación del vehículo y los obligaron a regresar.

Fue en ese reingreso a Chile cuando detectives de la PDI detectaron inconsistencias en la documentación de los pasajeros. Tras entrevistarlos, los migrantes revelaron que habían pagado para ser trasladados y que sus documentos estaban retenidos por los organizadores.