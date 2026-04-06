Qué reveló la autopsia de enfermero hallado muerto en Palermo rodeado de Propofol y Fentanilo

Quién era el enfermero que fue hallado sin vida en Palermo junto a ampollas de fentanilo

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El informe preliminar determinó que el deceso estuvo vinculado a una afección cardiaca, en medio de una investigación que aún no está cerrada y que mantiene bajo análisis distintos elementos e imputados.

La autopsia reveló que el enfermero falleció como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar” , según el comunicado oficial de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Vasser.

El análisis fue llevado a cabo por el Cuerpo Médico Forense aunque todavía resta conocer las conclusiones de los estudios toxicológicos e histopatológicos .

La necropsia indicó que el cadáver tenía venopuntura con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho, no se detectaron indicios de defensa mientras que el entrerriano se encontraba sentado cuando se produjo su deceso y padecía una patología cardiovascular preexistente.

En tanto, la data de muerte, según el informe forense, habría ocurrido entre tres y cinco días antes de la práctica de la autopsia realizada el sábado 4 de abril a las 8.

Elementos encontrados en la escena

En en el edificio de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, los efectivos de la Policía de la Ciudad descubrieron en la cocina una jeringa, un guante descartable de látex y ampollas con distintos fármacos como, por ejemplo, Propofol (10 miligramos), Lidocaína, Difenhidramina, Dipirona, Hioscina, Fentanilo (0,5 miligramos), Diclofenac, Clonazepam, Midazolam, Dexzametazona, Adrenalina, Haloperdol, Metoclopramida, Diazepam, Keterolac, Cloruro De Potasio, Ceftriaxona, Penicilina y Succinivolina.

Drogas- Palermo- Enfermero

Todos estos elementos son de suma importancia y las autoridades ya ponen en la mira la posible vinculación con las “Propofest” y “viajes controlados”, causa en la que dos médicos están imputados.

Las autoridades, además, incautaron tres celulares -marcas iPhone, Samsung y Xiaomi- que pertenecían al difunto tras el reconocimiento de sus familiares y que serán peritados.

El contenido de las ampollas fue remitido al Laboratorio Químico de la Policía Federal, donde se llevarán a cabo los análisis en mayo, de acuerdo a la información del portal Fiscales.