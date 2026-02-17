17 de febrero de 2026 - 22:35

Murió al ser devorada por un cocodrilo de 4 metros mientras pescaba en Indonesia: el impactante video

La víctima había ingresado al rio para recolectar almejas. El ataque ocurrió ante decenas de testigos, que quedaron aterrados por la situación.

Por Redacción Mundo

Un terrible suceso ocurrió en Indonesia luego de que una mujer fue devorada por un cocodrilo de aproximadamente cuatro metros frente a decenas de residentes y familiares. La tragedia ocurrió el pasado 15 de febrero en el paraje de Bulu Hadik, en la regencia de Simeulue, Aceh.

La víctima, identificada como Jusmitawati, de 35 años fue atacada cuando acudió al río para recolectar almejas, una actividad común entre las mujeres de la zona. Según el jefe de la policía de Teluk Dalam, Jusmitawati se encontraba acompañada por una amiga.

Mientras su acompañante se mantenía en la orilla, la mujer se adentró al agua. En cuestión de segundos desapareció al ser sorprendida por el cocodrilo, según informaron fuentes policiales.

Al notar la ausencia, su amiga, corrió de inmediato a dar aviso al esposo de la víctima y a los vecinos, lo que desencadenó un amplio operativo de búsqueda que involucró a decenas de habitantes, agentes policiales y miembros del ejército local.

El impactante video del cocodrilo que atacó a la mujer

Testigos relataron que el cocodrilo emergió en varias ocasiones con el cuerpo de la mujer atrapado en sus mandíbulas.

Videos captados por los presentes muestran la terrible situación vivida por la comunidad y se puede observar a las personas intentando obligar al animal a soltar a la víctima mediante el uso de palos, lanzas de bambú y cuerdas. A pesar de los esfuerzos, la fuerza y el tamaño del depredador dificultaron el rescate durante varias horas, mientras la multitud seguía su desplazamiento a lo largo del río.

Tras una serie de maniobras arriesgadas, los residentes finalmente consiguieron liberar el cuerpo de Jusmitawati. Lamentablemente, la mujer había fallecido. Según información de medios locales, su cuerpo fue entregado a la familia para su posterior sepultura.

La situación derivó en que los habitantes realizaran la extracción del animal fuera del agua, una tarea que requirió gran esfuerzo físico debido a las dimensiones y la fuerza del cocodrilo.

Una vez en tierra, algunos vecinos golpearon la cabeza del reptil antes de que las autoridades pudieran intervenir.

Finalmente la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Aceh (BKSDA) se hizo cargo de la situación. Ante esto, el jefe de la policía, Ipda Zainur Fauzi, explicó que las fuerzas trabajan para monitorear la presencia del cocodrilo y prevenir nuevos ataques.

