Valkirias Danza Versátil se inspira en la Biblia para su nuevo show en el Espacio Julio Le Parc

Con 20 bailarinas en escena y artistas invitados, la compañía ofrecerá una propuesta que une espiritualidad, danza y una fuerte identidad cultural mendocina.

Este jueves 23 de julio a las 21.30, la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario de “Del Génesis al Apocalipsis”, una propuesta escénica que recorre algunos de los relatos más intensos y simbólicos de la Biblia mediante distintos lenguajes de la danza y la música clásica.

Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y están disponibles en EntradaWeb.

Con una duración de 90 minutos, el espectáculo toma como punto de partida las historias del Antiguo y Nuevo Testamento para transformarlas en una experiencia coreográfica que combina reflexión, espiritualidad y potencia visual.

La Danza y la Biblia fusionadas Las escenas estarán acompañadas por obras de grandes compositores de la música clásica, en un diálogo entre el movimiento y la dimensión sonora que busca transmitir los mensajes y preguntas que atraviesan a la humanidad desde tiempos bíblicos.

La puesta está a cargo de Valkirias Danza Versátil, compañía independiente dirigida por Anita Arrieta e integrada actualmente por 20 bailarinas. Desde 2021, el grupo sostiene una intensa actividad de entrenamiento y creación, con ensayos y prácticas que suman doce horas semanales y que abarcan diversos estilos de danza, además de propuestas escénicas y audiovisuales.