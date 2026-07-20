Valkirias Danza Versátil se inspira en la Biblia para su nuevo show en el Espacio Julio Le Parc

Este jueves 23 de julio a las 21.30, la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario de “Del Génesis al Apocalipsis”, una propuesta escénica que recorre algunos de los relatos más intensos y simbólicos de la Biblia mediante distintos lenguajes de la danza y la música clásica.
Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y están disponibles en EntradaWeb.
Con una duración de 90 minutos, el espectáculo toma como punto de partida las historias del Antiguo y Nuevo Testamento para transformarlas en una experiencia coreográfica que combina reflexión, espiritualidad y potencia visual.
La Danza y la Biblia fusionadas
Las escenas estarán acompañadas por obras de grandes compositores de la música clásica, en un diálogo entre el movimiento y la dimensión sonora que busca transmitir los mensajes y preguntas que atraviesan a la humanidad desde tiempos bíblicos.
La puesta está a cargo de Valkirias Danza Versátil, compañía independiente dirigida por Anita Arrieta e integrada actualmente por 20 bailarinas. Desde 2021, el grupo sostiene una intensa actividad de entrenamiento y creación, con ensayos y prácticas que suman doce horas semanales y que abarcan diversos estilos de danza, además de propuestas escénicas y audiovisuales.
La compañía se presenta bajo una consigna que resume su identidad artística y política: “La lucha por las mujeres y la cultura acá, es bailada”.
En ese marco, “Del Génesis al Apocalipsis” se ha convertido en una de sus producciones más representativas, sumando en esta oportunidad la participación de invitados especiales como Diego Vergara, Lautaro Volpe, Fernando Luffi, Santiago Pettit y Juan Martín Domínguez.