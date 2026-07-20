20 de julio de 2026 - 15:44

Valkirias Danza Versátil se inspira en la Biblia para su nuevo show en el Espacio Julio Le Parc

Con 20 bailarinas en escena y artistas invitados, la compañía ofrecerá una propuesta que une espiritualidad, danza y una fuerte identidad cultural mendocina.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este jueves 23 de julio a las 21.30, la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario de “Del Génesis al Apocalipsis”, una propuesta escénica que recorre algunos de los relatos más intensos y simbólicos de la Biblia mediante distintos lenguajes de la danza y la música clásica.

Leé además

te voy a hacer bailar: como es el espectaculo de danza que se presenta este sabado en el le parc

"Te voy a hacer bailar": cómo es el espectáculo de danza que se presenta este sábado en el Le Parc

Por Redacción Espectáculos
Los gemelos Bigardi: tienen 17 años y llevan casi la misma vida. 

Son gemelos, tienen las mismas notas y compiten en danza, pero su ADN dice que son diferentes

Por Cristian Reta

Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y están disponibles en EntradaWeb.

Con una duración de 90 minutos, el espectáculo toma como punto de partida las historias del Antiguo y Nuevo Testamento para transformarlas en una experiencia coreográfica que combina reflexión, espiritualidad y potencia visual.

La Danza y la Biblia fusionadas

Las escenas estarán acompañadas por obras de grandes compositores de la música clásica, en un diálogo entre el movimiento y la dimensión sonora que busca transmitir los mensajes y preguntas que atraviesan a la humanidad desde tiempos bíblicos.

La puesta está a cargo de Valkirias Danza Versátil, compañía independiente dirigida por Anita Arrieta e integrada actualmente por 20 bailarinas. Desde 2021, el grupo sostiene una intensa actividad de entrenamiento y creación, con ensayos y prácticas que suman doce horas semanales y que abarcan diversos estilos de danza, además de propuestas escénicas y audiovisuales.

La compañía se presenta bajo una consigna que resume su identidad artística y política: “La lucha por las mujeres y la cultura acá, es bailada”.

En ese marco, “Del Génesis al Apocalipsis” se ha convertido en una de sus producciones más representativas, sumando en esta oportunidad la participación de invitados especiales como Diego Vergara, Lautaro Volpe, Fernando Luffi, Santiago Pettit y Juan Martín Domínguez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la danza llega al teatro tajamar: como es caos onirico, dirigido por jovita kemelmajer

La danza llega al teatro Tajamar: cómo es "Caos Onírico", dirigido por Jovita Kemelmajer

Por Redacción Espectáculos
pequenas peliculas de danza: la inedita actividad infantil que se realizara en el teatro independencia

Pequeñas películas de danza: la inédita actividad infantil que se realizará en el teatro Independencia

Por Redacción Espectáculos
Maxi López y Wanda Nara.

La dura noticia que recibió Wanda Nara durante la final del Mundial: viajó de urgencia con Maxi López

Por Redacción Espectáculos
Samuel L. Jackson calificó de racista a Argentina.

Polémica por una publicación de Samuel L. Jackson contra Argentina: "El país más racista del mundo"

Por Redacción Espectáculos