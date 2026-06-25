25 de junio de 2026 - 16:25

La danza llega al teatro Tajamar: cómo es "Caos Onírico", dirigido por Jovita Kemelmajer

La pieza, dirigida por la destacada coreógrafa mendocina, une danza, música y literatura. En el teatro Tajamar, el próximo domingo.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Los sueños, sus múltiples interpretaciones y la manera en que impactan en la comunicación humana serán el eje de "Caos onírico", una propuesta escénica que combina danza, literatura y música en una experiencia artística colectiva. La obra se presentará este domingo 28 de junio, a las 21, en el Teatro Tajamar de la Ciudad de Mendoza.

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La obra cuenta con dirección de Jovita Kemelmajer y suma la participación de músicos y actores invitados, entre ellos Tomás Zonana, Llanca Berjelí y Santiago Pettit, quienes aportan nuevas capas expresivas a la puesta.

Una pieza que une danza y otras disciplinas

La puesta nace como una creación colectiva que explora el universo onírico desde diferentes miradas. A través del movimiento, las intérpretes buscan reflejar cómo las experiencias de los sueños influyen en la cinesia, las emociones y los vínculos con los demás. El resultado es una propuesta que fusiona lenguaje corporal, reflexión filosófica y sensibilidad estética.

Las danzas toman inspiración en textos de autores y obras fundamentales de distintas épocas, entre ellos Jorge Luis Borges, Pedro Calderón de la Barca, pasajes del Génesis, Vicente Huidobro y la propia Jovita Kemelmajer. A partir de estas referencias, las coreografías fueron construidas grupalmente, tomando como punto de partida las percepciones individuales de las integrantes y sus respuestas expresivas frente a la actividad onírica.

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La banda sonora también propone un recorrido diverso y ecléctico. La selección musical incluye obras de Narváez, Mauro Giuliani, Piotr Ilich Tchaikovsky, George Gershwin, Kitaro, Franz Liszt y Dead Can Dance, generando distintos climas que acompañan las escenas y profundizan la atmósfera de la obra.

"Caos onírico" es interpretada por Valkirias Danza Versátil, una compañía independiente dirigida por Anita Arrieta. Bajo el lema “La lucha por las mujeres y la cultura acá, es bailada”, el elenco está integrado actualmente por 20 bailarinas que desde 2021 sostienen un trabajo ininterrumpido de entrenamiento y creación artística. La agrupación desarrolla propuestas escénicas y audiovisuales que abarcan diversos estilos de danza, consolidándose como un espacio de producción colectiva y exploración artística.

Las entradas tienen un valor general de 18.000 pesos y pueden adquirirse a través de EntradaWeb. Los menores abonan a partir de los cinco años.

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