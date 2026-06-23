Son gemelos, tienen las mismas notas y compiten en danza, pero su ADN dice que son diferentes

Aunque la ciencia los define como gemelos fraternos nacidos de distintos óvulos, Thomas y David mantienen el mismo promedio de 9.54 y son finalistas en danza internacional.

Thomas y David Bigardi, gemelos de 17 años de Legnago, han terminado el tercer año del liceo con una coincidencia estadística asombrosa. Ambos obtuvieron un promedio de 9.54, con notas idénticas en cada materia. Esta sincronía se extiende a la danza deportiva, donde hoy compiten como finalistas en el festival Feinda de Cervia.

Los hermanos Bigardi comparten prácticamente las 24 horas del día entre el estudio, el deporte y el tiempo libre. A pesar de que físicamente muchos no logran distinguirlos, la ciencia los clasifica como gemelos dizigóticos o fraternos, lo que significa que no nacieron del mismo óvulo. Sin embargo, su comportamiento y rendimiento académico desafían esta distinción biológica al funcionar como una unidad perfecta.

essaludmagazine_685103779_17876816736595268_6676213381585330680_n Desde la escuela infantil, los padres de Thomas y David insistieron en que permanecieran en la misma clase. En aquel momento, la tendencia pedagógica sugería separar a los gemelos para evitar que uno de los dos pudiera prevaricar sobre el otro. El éxito de los Bigardi no solo demostró que podían apoyarse mutuamente sin competir, sino que cambió la política de su institución, permitiendo que otras parejas de hermanos estudiaran juntas desde entonces.

El método de estudio y la disciplina en la danza deportiva A diferencia de lo que podría suponerse por su rendimiento paralelo, los gemelos no estudian juntos. Cada uno tiene su propia habitación y solo se consultan dudas una vez que han terminado sus tareas individuales de forma independiente. Esta autonomía les ha permitido desarrollar un método de organización estricto, necesario para equilibrar las exigencias del Liceo Cotta con sus entrenamientos de danza de alto rendimiento que ocupan sus tardes.

Actualmente, los hermanos son alumnos de la escuela "Top Dreams" en Padova, bajo la dirección de Paolo Bosco, siete veces campeón del mundo. Su disciplina los ha llevado a ser finalistas en el 28º Festival Internacional y Nacional de Danza (Feinda) en Cervia. Aunque en la pista de baile pueden existir ligeras variaciones en sus posiciones en el podio, en el ámbito escolar la coincidencia de sus calificaciones sigue siendo absoluta tras tres años de bachillerato.

image Danza deportiva. Casi idénticos: vestimenta, carácter y aficiones Los Bigardi aseguran que la competencia entre ellos es inexistente y que su carácter es muy cercano. Incluso al elegir su vestimenta, suelen optar por el mismo estilo de manera espontánea, un hecho que solo notan cuando terceras personas se lo mencionan. Su pasión por las Ciencias Humanas y su compromiso con el deporte profesional definen una rutina donde la planificación detallada es la herramienta principal para mantener el control sobre sus actividades diarias.