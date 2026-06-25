El folclore mendocino se une en el Le Parc: "Cuyanas Canciones" se presenta este viernes

La identidad musical de Cuyo tendrá una nueva celebración este viernes 26 a las 21 en la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc , en Guaymallén, con una propuesta que cruza generaciones, estéticas y formas de entender el folclore .

El trío que cambió el folclore cuyano: la historia que unió a Pocho Sosa, Jorge Sosa y Damián Sánchez

Bajo el nombre " Cuyanas Canciones ", la velada reunirá a Nolocepa y al dúo integrado por Nahuel Jofré y Facundo Merelo en un mismo escenario, con un cierre conjunto que buscará sintetizar el diálogo entre la tradición y la creación contemporánea.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma EntradaWeb, en un espectáculo que propone un recorrido por universos musicales complementarios.

Por un lado, el trío Nolocepa —integrado por Javier Lucero y Marco Merlo en guitarras junto a Mauricio Emiliano Echevarrieta en guitarrón y voz— presentará su abordaje de géneros clásicos como la tonada y la cueca, con una mirada renovada sobre el repertorio de raíz cuyana.

Su trabajo se caracteriza por el respeto a los estilos tradicionales, pero también por la incorporación de arreglos propios que dialogan con una sensibilidad contemporánea, interpretando obras de autores fundamentales como Félix Dardo Palorma, Anselmo Bustos y Ernesto Villavicencio, junto a compositores actuales como Guillermo Micieli, Martín Morales y Fabiano Navarro.

En paralelo, Jofré y Merelo desplegarán su proyecto compartido, construido a lo largo de más de una década de colaboración artística.

Desde 2012, ambos músicos han desarrollado una obra atravesada por la poesía, el paisaje y la sensibilidad de la nueva canción cuyana, consolidando una identidad que los llevó a grabar cinco discos de estudio y realizar una gira por Europa en 2019. En esta ocasión, ofrecerán un repertorio que combina composiciones propias con versiones de clásicos del rock y del folclore argentino y latinoamericano, en un formato íntimo de guitarras y voces que refuerza su impronta fraternal.