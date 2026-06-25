El folclore mendocino se une en el Le Parc: "Cuyanas Canciones" se presenta este viernes

La identidad musical de Cuyo tendrá una nueva celebración este viernes 26 a las 21 en la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, con una propuesta que cruza generaciones, estéticas y formas de entender el folclore.
Nolocepa, Nahuel Jofré y Facundo Merelo se presentan este viernes en el Espacio Le Parc, con un repertorio que une lo mejor del folclore cuyano actual.
La identidad musical de Cuyo tendrá una nueva celebración este viernes 26 a las 21 en la Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, con una propuesta que cruza generaciones, estéticas y formas de entender el folclore.
Bajo el nombre " Cuyanas Canciones", la velada reunirá a Nolocepa y al dúo integrado por Nahuel Jofré y Facundo Merelo en un mismo escenario, con un cierre conjunto que buscará sintetizar el diálogo entre la tradición y la creación contemporánea.
Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma EntradaWeb, en un espectáculo que propone un recorrido por universos musicales complementarios.
Por un lado, el trío Nolocepa —integrado por Javier Lucero y Marco Merlo en guitarras junto a Mauricio Emiliano Echevarrieta en guitarrón y voz— presentará su abordaje de géneros clásicos como la tonada y la cueca, con una mirada renovada sobre el repertorio de raíz cuyana.
Su trabajo se caracteriza por el respeto a los estilos tradicionales, pero también por la incorporación de arreglos propios que dialogan con una sensibilidad contemporánea, interpretando obras de autores fundamentales como Félix Dardo Palorma, Anselmo Bustos y Ernesto Villavicencio, junto a compositores actuales como Guillermo Micieli, Martín Morales y Fabiano Navarro.
En paralelo, Jofré y Merelo desplegarán su proyecto compartido, construido a lo largo de más de una década de colaboración artística.
Desde 2012, ambos músicos han desarrollado una obra atravesada por la poesía, el paisaje y la sensibilidad de la nueva canción cuyana, consolidando una identidad que los llevó a grabar cinco discos de estudio y realizar una gira por Europa en 2019. En esta ocasión, ofrecerán un repertorio que combina composiciones propias con versiones de clásicos del rock y del folclore argentino y latinoamericano, en un formato íntimo de guitarras y voces que refuerza su impronta fraternal.