La mendocina que es furor en YouTube y se convirtió en ícono infantil: cuándo viene Luli Pamín al Arena Maipú

Antes de llenar estadios, acumular millones de reproducciones y convertirse en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento infantil en habla hispana, Lucía Pérez Gerardi era una niña mendocina que soñaba con dedicarse al arte, aunque durante mucho tiempo le costó animarse a dar el paso.

Diez años después de crear a Luli Pampín , el personaje que cambió su vida, la artista celebra una década de carrera con el espectáculo más ambicioso de su trayectoria y una función en el Arena Maipú, el próximo 18 de julio. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del arena (solo en efectivo).

Radicada en España desde los 12 años, Lucía regresa a la Argentina para presentar “Millones de gracias World Tour”, una gira que funciona como una celebración de estos primeros diez años de camino artístico. El show resume una historia construida paso a paso, desde la creatividad, la perseverancia y una conexión genuina con el público infantil.

La artista recordó con Clarín que el vínculo con el arte estuvo presente desde sus primeros años. Cantaba y bailaba frente al espejo en una familia donde la expresión artística ocupaba un lugar importante. Su abuela la acompañaba con las castañuelas y su padre escribía poemas. Sin embargo, existía una barrera difícil de superar: el miedo a exponerse.

Ese temor comenzó a cambiar con la llegada de la maternidad. Cuando quiso transmitirle a su primer hijo la importancia de animarse a perseguir los propios sueños, entendió que ella también debía enfrentarse a sus inseguridades. Así nació Luli Pampín, un personaje que inicialmente surgió como una herramienta para reconectar con una parte de sí misma y que terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional.

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A una década de aquel comienzo, todavía se sorprende por el alcance que logró el proyecto. “Me sigo sorprendiendo hasta el día de hoy con todo. Es muy sorprendente ver simplemente que un niño no sepa hablar y sepa tirar besitos de Luli Pampín. Para mí es increíble ver este tipo de cosas”, aseguró.

La mendocina que se ganó el corazón de los más chicos

La artista reconoce que hubo un momento en el que comprendió que el personaje había trascendido su propia historia para convertirse también en parte de la vida de miles de familias. “Desde que vi a la primera persona que se disfrazaba de Luli, ya sea una mamá o pequeños para un cumpleaños, una torta o una piñata, me hacía un montón de ilusión”, recordó. Para ella, el crecimiento fue gradual y constante: “Fue algo muy poquito a poco. No fue de un día para el otro. Sigue siendo siempre un escaloncito tras otro”.

En una época donde las redes sociales impulsaron el nacimiento de numerosos proyectos infantiles, Luli Pampín logró algo que pocos consiguen: mantenerse vigente durante una década. Según explica, la clave está en que nunca perdió el entusiasmo por crear. “Yo amo ser Luli. Amo hacer mi trabajo. Entonces siempre estoy pensando qué hacer de nuevo, de qué puedo hablar, cuál es el mensaje del próximo show o cuál es el mensaje de la próxima canción”, afirmó.

Esa búsqueda permanente se traduce en nuevas canciones, espectáculos y contenidos audiovisuales que continúan renovando el universo de Luli Pampín. “El proyecto no sólo es mi trabajo sino mi hobby. Lo disfrutamos muchísimo, tanto yo como mi equipo. Eso se nota. Las familias lo agradecen mucho porque es un apoyo para las mamás, los papás, los abuelos y los colegios”, sostuvo.

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Detrás del personaje colorido y enérgico que aparece en los escenarios y en las pantallas, sin embargo, sigue estando Lucía. Una mujer que combina el trabajo artístico con la vida cotidiana y la maternidad. “No soy un robot. Creo que todos tenemos un momento de energía y de cansancio y soy una mamá común y corriente que tiene sus días buenos y sus días malos”, señaló.

Aunque diferencia claramente a la artista de la persona, también reconoce que ambas comparten mucho más de lo que parece. “Así como es Luli Pampín es Lucía también. Crecí con cuatro hermanos y siempre jugando, haciendo bromas y creo que eso se nota. Es muy natural”.

La maternidad continúa siendo una fuente de inspiración permanente para su trabajo. Sus hijos no sólo acompañaron el crecimiento del proyecto, sino que además participan activamente en el proceso creativo. “Muchas veces le comparto a mi hijo una idea que ni siquiera es una canción todavía y él me da su opinión. Cuando ya está la canción hecha o cuando ya está el video es súper crítico y a mí me ayuda muchísimo que él opine”, contó.

Su hija también funciona como una especie de termómetro emocional para evaluar las nuevas propuestas. “Me encanta ver cómo ella disfruta de algunas canciones. Ahí me imagino que los niños van a vivirlo como ella”, explicó.

Aunque desde afuera el fenómeno pueda parecer sencillo, Lucía insiste en que detrás de cada contenido existe una enorme cantidad de trabajo. La planificación de los mensajes, la composición de las canciones, la producción audiovisual y la puesta en escena forman parte de un proceso complejo que requiere dedicación constante. “Mucha gente piensa cuando uno trabaja en YouTube que es algo sencillo y que lleva poco tiempo. Pero hay mucho trabajo detrás en todos los aspectos”, afirmó.

“No lo siento como un sacrificio porque realmente disfruto mucho haciendo mi trabajo. Sin embargo no puedo negar que paso días muy arduos de grabación. También me ha pasado de estar muy mal y tener que hacer el show igualmente. Y lo hago con mi mejor cara y con mi mejor energía”, expresó.

La respuesta del público infantil es uno de los motores que alimentan esa dedicación. Para ella, los niños representan una audiencia especialmente honesta. “Ellos son muy críticos y saben perfectamente lo que les gusta y lo que no. Por eso valoro tanto que decidan elegirme. Es muy real y muy sincero”, destacó.