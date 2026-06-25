Del under porteño al teatro Plaza: cómo es la obra "Suavecita" que se verá este viernes

"Suavecita", la obra que nació en el circuito de teatro independiente porteño y se transformó rápidamente en un fenómeno por su magnetismo, su identidad estética y su crecimiento sostenido, llega por primera vez a Mendoza. Se presenta en el Teatro Plaza de Godoy Cruz este viernes 26 de junio y las entradas ya están a la venta en EntradaWeb.

Con una interpretación consagratoria de Camila Peralta —reconocida con premios ACE, Trinidad Guevara, María Guerrero y Teatro del Mundo, y de gran popularidad reciente por su participación en series de streaming como "Envidiosa" y "En el barro" — y la impronta escénica de Martín Bontempo, el espectáculo continúa expandiéndose más allá de Buenos Aires tras instalarse con solidez en el Metropolitan.

BOR_0907-3 Cómo es este fenómeno del teatro Desde su irrupción en la sala NÜN, "Suavecita" conquistó al público con una mezcla poco habitual: erotismo, ciencia ficción y un halo de misterio que envuelve la historia de una mujer que descubre, casi por accidente, un don para aliviar a pacientes terminales en un hospital público del conurbano. Ese poder inesperado la coloca bajo la mirada del Dr. Rodríguez y la arrastra a un territorio donde lo mágico y lo terrenal se confunden, mientras ella sostiene un objetivo profundamente humano: darle a su hija la vida que imagina.

La crítica destacó el diseño de la puesta en escena, el clima narrativo y la actuación de Peralta “que combina vulnerabilidad, humor y un crecimiento interno que desborda la escena”. Multipremiada en Argentina y nominada también en el exterior —incluyendo los Premios Florencio de Uruguay—, la obra se consolidó como uno de los títulos más singulares de la cartelera contemporánea.