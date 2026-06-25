Del under porteño al teatro Plaza: cómo es la obra "Suavecita" que se verá este viernes

"Suavecita", la obra que nació en el circuito de teatro independiente porteño y se transformó rápidamente en un fenómeno por su magnetismo, su identidad estética y su crecimiento sostenido, llega por primera vez a Mendoza. Se presenta en el Teatro Plaza de Godoy Cruz este viernes 26 de junio y las entradas ya están a la venta en EntradaWeb.
Con una interpretación consagratoria de Camila Peralta —reconocida con premios ACE, Trinidad Guevara, María Guerrero y Teatro del Mundo, y de gran popularidad reciente por su participación en series de streaming como "Envidiosa" y "En el barro" — y la impronta escénica de Martín Bontempo, el espectáculo continúa expandiéndose más allá de Buenos Aires tras instalarse con solidez en el Metropolitan.
Cómo es este fenómeno del teatro
Desde su irrupción en la sala NÜN, "Suavecita" conquistó al público con una mezcla poco habitual: erotismo, ciencia ficción y un halo de misterio que envuelve la historia de una mujer que descubre, casi por accidente, un don para aliviar a pacientes terminales en un hospital público del conurbano. Ese poder inesperado la coloca bajo la mirada del Dr. Rodríguez y la arrastra a un territorio donde lo mágico y lo terrenal se confunden, mientras ella sostiene un objetivo profundamente humano: darle a su hija la vida que imagina.
La crítica destacó el diseño de la puesta en escena, el clima narrativo y la actuación de Peralta “que combina vulnerabilidad, humor y un crecimiento interno que desborda la escena”. Multipremiada en Argentina y nominada también en el exterior —incluyendo los Premios Florencio de Uruguay—, la obra se consolidó como uno de los títulos más singulares de la cartelera contemporánea.