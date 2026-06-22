22 de junio de 2026 - 15:45

Estreno en el teatro Cajamarca: cómo es la obra "Dos hombres en una ballena"

Dirigida por David Maya, la pieza de teatro estrenará este viernes. Dónde se pueden adquirir las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

¿Hacia dónde corremos todos los días? Esa es la pregunta que dispara "Dos hombres en una ballena", la nueva propuesta teatral del grupo Camino de Monos, que llegará a escena este viernes 26 de junio, a las 21.30, en el Teatro Cajamarca.

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La obra se presenta como una farsa poética que propone una pausa en medio de la rutina para reflexionar sobre el modo en que vivimos y el sistema que atraviesa la vida contemporánea.

A través de una puesta que combina humor absurdo, momentos de intenso dramatismo y sonido en vivo, el espectáculo invita al público a mirar la realidad desde una perspectiva diferente.

La dirección está a cargo de David Maya, mientras que las actuaciones son de Maximiliano Correa y Emiliano Politino, quienes dan vida a una historia que transita los límites entre lo poético y lo absurdo, con una fuerte impronta escénica.

Desde Camino de Monos describen la propuesta como una experiencia teatral que busca interpelar al espectador, apelando tanto a la emoción como a la reflexión.

El resultado es una obra que utiliza el lenguaje del teatro para cuestionar las lógicas de un mundo marcado por la velocidad, las exigencias y la necesidad permanente de producir.

El estreno de "Dos hombres en una ballena" será el viernes 26 de junio, a las 21.30, en el Teatro Cajamarca. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

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