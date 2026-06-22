Estreno en el teatro Cajamarca: cómo es la obra "Dos hombres en una ballena"

¿Hacia dónde corremos todos los días? Esa es la pregunta que dispara " Dos hombres en una ballena ", la nueva propuesta teatral del grupo Camino de Monos, que llegará a escena este viernes 26 de junio, a las 21.30, en el Teatro Cajamarca .

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La obra se presenta como una farsa poética que propone una pausa en medio de la rutina para reflexionar sobre el modo en que vivimos y el sistema que atraviesa la vida contemporánea.

A través de una puesta que combina humor absurdo, momentos de intenso dramatismo y sonido en vivo, el espectáculo invita al público a mirar la realidad desde una perspectiva diferente.

La dirección está a cargo de David Maya , mientras que las actuaciones son de Maximiliano Correa y Emiliano Politino , quienes dan vida a una historia que transita los límites entre lo poético y lo absurdo, con una fuerte impronta escénica.

Desde Camino de Monos describen la propuesta como una experiencia teatral que busca interpelar al espectador, apelando tanto a la emoción como a la reflexión.

El resultado es una obra que utiliza el lenguaje del teatro para cuestionar las lógicas de un mundo marcado por la velocidad, las exigencias y la necesidad permanente de producir.

El estreno de "Dos hombres en una ballena" será el viernes 26 de junio, a las 21.30, en el Teatro Cajamarca. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.