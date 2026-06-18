Chingalepa en el teatro Selectro: el fenómeno infantil de YouTube llega a Mendoza

El grupo musical infantil, que suma más de un millón de suscriptores en YouTube, anunció show en Mendoza para el 28 de junio. Dónde comprar las entradas.

Una de las propuestas musicales infantiles más exitosas de Latinoamérica desembarcará por primera vez en Mendoza. El grupo Chingalepa presentará su nuevo espectáculo “Soplaré Soplaré ” el próximo domingo 28 de junio, a las 16, en el Teatro Selectro de Ciudad, con una propuesta que combina música en vivo, teatro y participación del público para disfrutar en familia. Las entradas para la función ya se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.

Originario de Pilar, provincia de Buenos Aires, Chingalepa se ha consolidado como un verdadero fenómeno cultural dentro del universo infantil. La agrupación forma parte de Planeta Inquieto, un sello internacional que reúne a algunos de los proyectos artísticos para niños más reconocidos de América y España, y actualmente recorre distintos escenarios del país llevando sus canciones e historias a miles de familias.

El crecimiento del grupo también se refleja en el mundo digital. Su canal de YouTube supera los 1,17 millones de suscriptores y acumula más de 400 millones de reproducciones.

Un fenómeno infantil Entre sus producciones más exitosas se destaca “Soplaré, soplaré. Los tres cerditos y el lobo feroz”, una versión narrada y musicalizada del clásico cuento infantil que supera los 300 millones de visualizaciones y se convirtió en un fenómeno viral en distintos países de habla hispana. Además, la agrupación ha logrado expandir su alcance a mercados como Brasil y Uruguay, adaptando parte de su repertorio al portugués.

Captura de pantalla 2026-06-18 162432 El espectáculo que llegará a Mendoza toma precisamente como punto de partida ese exitoso contenido. “Soplaré Soplaré” propone una experiencia interactiva inspirada en la historia de los tres cerditos y el lobo feroz, combinando canciones, juegos teatrales, humor y recursos visuales para generar una experiencia participativa destinada a niños y adultos.

La puesta cuenta además con un destacado equipo artístico y técnico. La dirección artística está a cargo de Pablo Miguel Herrero, cocreador de Los Cazurros y reconocido conductor de televisión. La dirección de video en vivo fue desarrollada por Mariano Casado, director visual de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, mientras que los contenidos visuales fueron realizados por Kamaron.STUDIO. La producción musical, en tanto, está en manos de Francesco Mazza. Integrado por Mariné Vergara, Maximiliano Rolón, Facundo Etcheberry y Néstor Vergara, Chingalepa apuesta a una propuesta escénica de nivel internacional que combina tecnología, música y narración para acercar a las nuevas generaciones al universo de los cuentos clásicos a través de un lenguaje contemporáneo.