"París en Mendoza" recreará la mística bohemia de los cabarets franceses en el Cine Teatro Plaza

La vibrante noche parisina se trasladará a la provincia con la llegada de “París en Mendoza – Edición Burlesque” . La tercera entrega de este reconocido ciclo artístico se presentará el próximo jueves 25 de junio en las instalaciones del icónico Cine Teatro Plaza , ubicado en la calle Colón 27 del departamento de Godoy Cruz.

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La velada abrirá sus puertas a las 20 con una recepción de vinos pensada para ambientar la experiencia, mientras que el inicio del espectáculo principal está pautado para las 21 . El evento nació originalmente como una forma de celebrar localmente el Día de la Música en Francia, una tradicional festividad que cada año convoca celebraciones artísticas a nivel global.

Para este año 2026, la organización apuesta por un formato completamente inmersivo e inspirado en el universo burlesque europeo de finales del siglo XIX. La propuesta fusionará música en vivo, danza cabaret, teatralidad y una cuidada ambientación temática para revivir la atmósfera elegante, provocadora y bohemia propia de la Belle Époque. Desde la producción señalan que la edición presentará una identidad visual renovada para que el público adulto sienta que viajó en el tiempo por una noche.

El despliegue musical y escénico estará comandado por tres destacadas propuestas del ámbito local:

Les Fous: Esta agrupación mendocina, nacida en 2014, se dedica a explorar la música francesa a través del gipsy jazz y el jazz manouche, evocando el legado de Django Reinhardt. Integrada por Paulo Amaya (guitarra), Marcelo Páez (percusión), Bruno Riolobo (bajo) y Mariana Troncoso (voz), su repertorio incluye canciones de Edith Piaf, Charles Trenet y Zaz, matizadas con influencias de Ray Charles y los Gipsy Kings.

Alina Rod: Cantante y actriz ampliamente reconocida en la escena mendocina por liderar el tributo Amy Rod (dedicado a Amy Winehouse). Su sólida trayectoria en comedias musicales, jazz, soul y sonoridades vintage aporta el carácter ideal para dialogar con la estética del show.

Le Bisou Compañía de Danza (press 2)

Le Bisou de Burlesque: Fundada en 2018, se destaca como la primera compañía de danza cabaret y burlesque de Mendoza. Sus espectáculos combinan sensualidad, teatralidad y empoderamiento femenino, habiendo estrenado producciones previas como La danza prohibida, La receta del amor, Bienvenida al Inframundo y La Burleza.

Entradas y accesos para París en Mendoza

Las localidades para asistir a esta original propuesta cultural ya se encuentran disponibles para la venta de manera online a través de la plataforma Entradaweb.com.ar.

Asimismo, quienes prefieran adquirir sus pases de forma presencial pueden hacerlo directamente en la boletería del Cine Teatro Plaza, la cual atiende al público de lunes a viernes en el horario de 9:00 h a 15:00 h.