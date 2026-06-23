La Rueda de los Deseos celebra sus 25 años con el estreno de "Cotillón y entierro"

El reconocido colectivo escénico mendocino presentará una comedia dramática performática en la Sala Anexo del MMAMM. Las funciones se realizarán todos los sábados y domingos de julio y agosto, conformando una única temporada.

El colectivo teatral La Rueda de los Deseos festeja sus 25 años de trayectoria en el circuito cultural con un nuevo proyecto artístico. El próximo sábado 4 de julio, a las 19, el grupo presentará el estreno de su obra Cotillón y entierro en la Sala Anexo del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), ubicada en el Parque Central. Esta pieza representa una experiencia escénica que fusiona el teatro, lo performático y las artes visuales.

La propuesta surge y cobra sentido directo a partir de Al final de la fiesta, una exposición de carácter histórico y conmemorativo que el grupo inauguró el pasado 11 de junio en el mismo espacio cultural. Esta muestra recopila material de archivo de las producciones de la agrupación en diálogo con obras de creadores locales como Lucía Coria, María Candela Chávez Ariza e Iván Hernández. En este marco, la nueva obra transcurre entre los muros del museo, donde se exponen las memorias y vestigios acumulados por la compañía.

De qué se trata Cotillón y entierro La trama de Cotillón y entierro introduce a tres actrices que, tras un festejo de cumpleaños del grupo, limpian y ordenan los restos de la celebración. Al quedar atrapadas entre sus propios recuerdos expuestos en el museo, una fuerza particular les impide dar por terminada la velada, entrelazando la noción del festejo y del entierro ritual. Definida como una comedia dramática con tintes performáticos, el texto transita por la post ficción, la nostalgia y la celebración.

Obra Cotillón y Entierro Crédito Paola Alonso La Rueda de los Deseos estrena Cotillón y entierro. Foto: gentileza Paola Alonso La obra cuenta con la dramaturgia de Mar Vílchez Aruani, bajo la dirección e iluminación de Fabián Castellani. El elenco sobre las tablas está integrado por las actrices Federica Bonoldi, Daniela Moreno y Gabriela Psenda, quienes también asumieron las tareas de vestuario junto al colectivo.

La producción general corresponde a La Rueda de los Deseos, mientras que el registro fotográfico y el diseño gráfico fueron realizados por Pao Alonso. El espectáculo tiene una duración de 45 minutos y está dirigido a un público mayor de 12 años.