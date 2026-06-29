Pequeñas películas de danza: la inédita actividad infantil que se realizará en el teatro Independencia

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Llega al Teatro Independencia "Pequeñas películas de danza", un taller creativo de cine y movimiento para las infancias. La propuesta, dictada por el colectivo Todos Los Inventos, invita a chicos y chicas de 6 a 11 años a ser los directores y protagonistas de sus propios video-minutos. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

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Estas vacaciones de invierno llega esta propuesta artística infantil, que estará coordinada por Laura Monge y Nicolás Della Valentina, creadores del proyecto cultural Todos Los Inventos (@todoslosinventos), provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El taller propone un espacio de disfrute y juego donde los participantes no solo actúan y bailan, sino que toman el control creativo absoluto de sus obras. A lo largo de cuatro encuentros, explorarán técnicas de danza contemporánea, actuación frente a cámara y experimentación con video para construir colectivamente piezas audiovisuales en formato de "video-minuto". Ellos decidirán desde el título y el género cinematográfico, hasta la puesta en escena.

Como broche de oro de la experiencia, el último día se realizará una proyección y estreno oficial donde se compartirán las pequeñas películas creadas con las familias, amigos y el público en general.

El taller consta de cuatro encuentros consecutivos y ofrece la posibilidad de inscribirse en el turno mañana o tarde (los cupos son limitados y requiere inscripción previa):

Fechas: Jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio de 2026.

Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza)

Horarios disponibles (a elección):

Grupo 1 (Mañana): 11.00 a 13.00.

Grupo 2 (Tarde): 16.30 a 18.30.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Hay beneficios por inscripción anticipada y descuentos para hermanos. Al tratarse de una actividad arancelada con capacidad limitada, se recomienda reservar lugar con anticipación.

Descuento para hermanos: Disponible hasta el 30 de junio.

Inscripción anticipada con descuento: Hasta el 2 de julio.

Para inscripciones y mayor información, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: [email protected]

Instagram: @todoslosinventos (Mensaje directo).