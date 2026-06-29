29 de junio de 2026 - 12:24

Pequeñas películas de danza: la inédita actividad infantil que se realizará en el teatro Independencia

En el marco de las vacaciones de invierno, se realizará un taller de creatividad infantil en el teatro Independencia. De qué se trata y cómo inscribir a los más chicos.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Llega al Teatro Independencia "Pequeñas películas de danza", un taller creativo de cine y movimiento para las infancias. La propuesta, dictada por el colectivo Todos Los Inventos, invita a chicos y chicas de 6 a 11 años a ser los directores y protagonistas de sus propios video-minutos. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

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Estas vacaciones de invierno llega esta propuesta artística infantil, que estará coordinada por Laura Monge y Nicolás Della Valentina, creadores del proyecto cultural Todos Los Inventos (@todoslosinventos), provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El taller propone un espacio de disfrute y juego donde los participantes no solo actúan y bailan, sino que toman el control creativo absoluto de sus obras. A lo largo de cuatro encuentros, explorarán técnicas de danza contemporánea, actuación frente a cámara y experimentación con video para construir colectivamente piezas audiovisuales en formato de "video-minuto". Ellos decidirán desde el título y el género cinematográfico, hasta la puesta en escena.

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Como broche de oro de la experiencia, el último día se realizará una proyección y estreno oficial donde se compartirán las pequeñas películas creadas con las familias, amigos y el público en general.

Un taller de película: detalle de la actividad y turnos

El taller consta de cuatro encuentros consecutivos y ofrece la posibilidad de inscribirse en el turno mañana o tarde (los cupos son limitados y requiere inscripción previa):

Fechas: Jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio de 2026.

Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza)

Horarios disponibles (a elección):

Grupo 1 (Mañana): 11.00 a 13.00.

Grupo 2 (Tarde): 16.30 a 18.30.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Hay beneficios por inscripción anticipada y descuentos para hermanos. Al tratarse de una actividad arancelada con capacidad limitada, se recomienda reservar lugar con anticipación.

Descuento para hermanos: Disponible hasta el 30 de junio.

Inscripción anticipada con descuento: Hasta el 2 de julio.

Para inscripciones y mayor información, los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: [email protected]

Instagram: @todoslosinventos (Mensaje directo).

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