El estreno de la semana: llega a Netflix la nueva película de Millie Bobby Brown capaz de romper todos los récords

Tras el cierre de una de las sagas más exitosas de la plataforma, Millie Bobby Brown vuelve a ponerse al frente de una gran película de Netflix con una nueva aventura repleta de misterio, acción y detectives. Además, cuenta con la actuación de Henry Cavill y Louis Partridge.

Apenas 7 episodios: llegó a Netflix la esperada segunda temporada de un exitoso live action

El animé que se convirtió en fenómeno regresa con una historia completamente nueva: aquí está el primer tráiler

La actriz protagoniza "Enola Holmes 3", la esperada continuación de la saga basada en las novelas de Nancy Springer inspiradas en la hermana de Sherlock. La película marca el regreso del personaje que convirtió a Brown en una de las figuras más importantes del streaming, junto con su papel de Eleven en “Stranger Things”.

En esta nueva entrega, la joven detective enfrenta el caso más personal de toda la saga. La historia comienza cuando los planes de boda entre Enola y Lord Tewkesbury quedan completamente interrumpidos tras la inesperada desaparición de Sherlock Holmes.

Milly Bobby Brown en la nueva película de Netflix: "Enola Holmes 3"

Milly Bobby Brown en la nueva película de Netflix: "Enola Holmes 3"

Convencida de que detrás del secuestro existe una conspiración mucho mayor, Enola inicia una nueva investigación que la llevará a enfrentarse a peligros inéditos , resolver complejos enigmas y descubrir secretos que podrían cambiar el destino de su familia.

Como ocurrió en las dos películas anteriores, el guion vuelve a estar a cargo de Jack Thorne , quien mantiene el espíritu aventurero y el tono detectivesco que convirtió a la franquicia en uno de los grandes éxitos de Netflix.

Embed - Enola Holmes 3 | Tráiler oficial | Netflix

Un cambio importante detrás de cámaras

La tercera película presenta una novedad significativa respecto de sus predecesoras. Esta vez la dirección quedó en manos de Philip Barantini, reconocido por el thriller “Hierve” y por dirigir todos los episodios de la aclamada miniserie “Adolescencia”.

Su incorporación promete un enfoque más intenso y dinámico para la nueva aventura de Enola, sin abandonar el humor, el misterio y la ambientación victoriana que caracterizan a la saga.

Philip Barantini, el nuevo director. Philip Barantini, el nuevo director. gentileza

El elenco que regresa en "Enola Holmes 3"

Además de Millie Bobby Brown, la película recupera a varios de los personajes más queridos por el público. Henry Cavill vuelve a interpretar a Sherlock Holmes, mientras que Louis Partridge retoma su papel como Lord Tewkesbury.

Milly Bobby Brown en la nueva película de Netflix: "Enola Holmes 3" Milly Bobby Brown en la nueva película de Netflix: "Enola Holmes 3" gentileza

El reparto también incluye a Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes, Himesh Patel como el doctor Watson y Sharon Duncan-Brewster, quien nuevamente dará vida a Moriarty.

Cuándo se estrena "Enola Holmes 3" en Netflix

Luego de cuatro años desde el lanzamiento de la segunda película, "Enola Holmes 3" llegará al catálogo de Netflix este miércoles.