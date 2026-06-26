26 de junio de 2026 - 11:28

Hoy en Netflix: la película que anticipó el debate sobre los humanos y la inteligencia artificial

La producción llegó a los cines en 2023 y aunque fue elogiada por sus efectos visuales, no tuvo gran repercusión.

Hoy en Netflix: la película que anticipó el debate sobre los humanos y la inteligencia artificial

Hoy en Netflix: la película que anticipó el debate sobre los humanos y la inteligencia artificial

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Resistencia" (The Creator), una película dirigida por Gareth Edwards que mezcla acción, drama y un conflicto futurista en el que los seres humanos libran una guerra contra las máquinas, aunque nada resulta ser tan simple como parece.

"Resistencia", la película que se sumó a Netflix y habla sobre Inteligencia artificial.

"Resistencia", la película que se sumó a Netflix y habla sobre Inteligencia artificial.

"Resistencia", en Netflix

La historia transcurre en un futuro donde la inteligencia artificial es considerada la principal amenaza para la supervivencia de la humanidad. En ese contexto, Joshua, un exsoldado de las fuerzas especiales interpretado por John David Washington, recibe una misión decisiva: encontrar y eliminar al misterioso creador de una poderosa tecnología capaz de cambiar el curso de la guerra.

Embed - RESISTENCIA Tráiler Español Latino (2023)

Sin embargo, todo cambia cuando descubre que el arma que debía destruir es, en realidad, una niña androide. Ese inesperado encuentro lo obliga a replantearse todo lo que creía saber sobre el conflicto y abre la puerta a una historia que combina persecuciones, acción y profundos dilemas morales.

Una película que se adelantó al debate sobre la IA

Aunque debutó en los cines hace dos años, "Resistencia" adquiere un nuevo significado en plena expansión de herramientas de inteligencia artificial que hoy forman parte de la vida cotidiana.

Lejos de presentar a la IA como un simple enemigo, la película plantea preguntas sobre la conciencia, la empatía y los límites de la tecnología. ¿Qué ocurre cuando una inteligencia artificial desarrolla emociones? ¿Quién representa realmente la amenaza: las máquinas o los propios seres humanos?

Un despliegue visual que fue elogiado por la crítica

Dirigida por Edwards, responsable de “Rogue One: Una historia de Star Wars” y “Godzilla”, la película destaca por su impresionante apartado visual.

"Resistencia", la película que se sumó a Netflix y habla sobre Inteligencia artificial.

"Resistencia", la película que se sumó a Netflix y habla sobre Inteligencia artificial.

Los escenarios combinan ciudades futuristas, zonas devastadas por la guerra, templos y enormes complejos tecnológicos para construir un mundo inmersivo que refuerza el conflicto entre humanos e inteligencia artificial sin perder de vista la historia de sus protagonistas.

El elenco de "Resistencia"

Además de John David Washington en el papel principal, el reparto incluye a Gemma Chan, Ken Watanabe, Allison Janney, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles y Amar Chadha-Patel, quienes dan vida a personajes con diferentes visiones sobre la guerra y el futuro de la humanidad.

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