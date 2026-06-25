Hoy en Netflix: la película francesa de combate y persecuciones que es una de las más vistas de la historia

Un exintegrante de Gendarmería vuelve a la acción cuando una red terrorista secuestra a su esposa y lo obliga a volver a las armas.

La película francesa que es una de las más vistas de la historia de Netflix

Una producción europea cargada de persecuciones, conspiraciones y escenas de combate llegó a Netflix. En pocos días, la película, que dura apenas 98 minutos, logró meterse entre los títulos más reproducidos de la plataforma

La película es "Ad Vitam", un thriller de acción francés que actualmente figura entre las producciones de habla no inglesa más vistas de Netflix. El largometraje está protagonizado por Guillaume Canet, actor y director europeo.

"Ad Vitam", la nueva película francesa que lidera en Netflix. "Ad Vitam", la nueva película francesa que lidera en Netflix. gentileza De qué trata la nueva película francesa en Netflix La historia sigue a Franck Lazareff, un exintegrante de una unidad táctica de élite de la Gendarmería francesa cuya vida cambia por completo cuando un grupo armado irrumpe en su casa. Tras un violento ataque, su esposa es secuestrada y él se ve obligado a emprender una desesperada búsqueda para descubrir quién está detrás del operativo y cuáles son los secretos que intentan ocultar.

A medida que avanza la investigación, el protagonista descubre una red de conspiraciones que lo conecta con episodios de su propio pasado. La trama combina secuencias de acción, intriga política y un misterio que se desarrolla a contrarreloj mientras intenta rescatar a la mujer que ama.

Embed - Ad Vitam | Tráiler en Español (Netflix) | Película de Netflix. #trailerespañol #ADvitam #Netflix A lo largo de la película, Lazareff se enfrenta prácticamente solo a una organización poderosa, en una dinámica que muchos espectadores compararon con sagas como Búsqueda Implacable o las películas de Jason Bourne.

La película cuenta con un elenco encabezado por Yvan Attal en el papel de Darius Asram, acompañado por Garance Marillier como Christa Novak y Niels Schneider como Virgil Berti. El reparto se completa con Rod Paradot, quien interpreta a Théo; Victor Assié en el rol de Linus; y Ariane Labed, que da vida a Leslie. Qué dijo la crítica sobre "Ad Vitam" Pese a que la recepción de la crítica especializada fue dispar, la respuesta del público fue mucho más contundente. La producción acumuló 91 millones de horas reproducidas y 56 millones de visualizaciones.