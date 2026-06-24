Amada por todos: una clásica comedia con Jack Black se va de Netflix en cuestión de días

Una película de comedia y música que marcó generaciones y que, en muchos casos, fue el primer acercamiento al rock deja Netflix en pocos días . La producción, protagonizada por Jack Black, es un clásico de los 2000.

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"Escuela de Rock", una de las comedias más recordadas de hace más de 25 años, dejará la plataforma en una semana. Tiene una duración de 109 minutos y está dirigida por Richard Linklater, quien creó laureadas producciones como “Boyhood” y la trilogía “Before”.

Estrenada en 2003 y dirigida por Richard Linklater , la película logró destacarse por combinar humor, música y una historia que conectó tanto con niños como con adultos.

La trama gira en torno a Dewey Finn, un músico apasionado por el rock que atraviesa una crisis personal y económica tras quedar fuera de su banda. Sin demasiadas opciones, termina aceptando un trabajo como profesor suplente en una prestigiosa escuela privada, aunque sin tener experiencia en la enseñanza.

Lo que comienza como una forma de ganar dinero rápidamente cambia cuando descubre el talento musical de sus alumnos. A partir de entonces decide formar una banda secreta con los chicos y prepararlos para competir en un importante concurso de rock.

Más allá de su tono de comedia, la producción se convirtió en una historia sobre la creatividad, la confianza y la importancia de encontrar aquello que apasiona. Gran parte de su éxito se debe al carisma de Black, que encontró en Dewey uno de los personajes más queridos de su carrera. La química con el elenco infantil y la presencia constante de la música ayudaron a que la película mantuviera su popularidad,

Hasta cuándo se podrá ver “Escuela de rock” en Netflix

Los usuarios que quieran volver a verla o descubrirla por primera vez todavía tienen unos días para hacerlo. Netflix confirmó que la película permanecerá disponible hasta el miércoles 1° de julio.