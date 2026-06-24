Imposible no llorar: el devastador final alternativo de "Toy Story 5" que Disney y Pixar cambiaron

El estudio animado mostró una versión diferente sobre el desenlace de la historia de la vaquerita Jessie.

Disney y Pixar descartaron una escena que habría cambiado para siempre uno de los momentos más emotivos de "Toy Story 5"

Pixar y Disney revelaron material conceptual que muestra uno de los finales alternativos de "Toy Story 5". El estudio estuvo cerca de incluir un desgarrador desenlace alternativo centrado en Jessie que habría modificado por completo el cierre de uno de los arcos más conmovedores de la saga.

Ni Toy Story 5 ni Intensamente: estas son las 7 películas de Pixar mejor valoradas por el público Toy Story 5 gentileza El reencuentro que Pixar decidió no mostrar La escena eliminada recuperaba la historia de Jessie y Emily, la niña que fue su dueña durante la infancia y que la abandonó al crecer. Ese recuerdo quedó inmortalizado en “Toy Story 2” gracias a una de las secuencias más emotivas de toda la franquicia.

En los primeros bocetos de la nueva película, Emily reaparecía décadas después convertida en abuela. El plan era mostrar cómo le presentaba a su nieto la muñeca que había marcado su infancia, generando un esperado reencuentro con Jessie.

El boceto del final alternativo para Jesse en "Toy Story 5" El boceto del final alternativo para Jessie en "Toy Story 5" gentileza La idea buscaba cerrar definitivamente la historia entre ambas, ofreciendo una conclusión cargada de nostalgia para uno de los personajes más queridos de la saga.

Por qué la escena eliminada habría sido tan impactante Desde su presentación en “Toy Story 2”, Jessie se convirtió en uno de los personajes más complejos del universo Pixar. Su historia estuvo marcada por el abandono, el paso del tiempo y el miedo a volver a ser olvidada.