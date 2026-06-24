Imposible no llorar: el devastador final alternativo de "Toy Story 5" que Disney y Pixar cambiaron

Pixar y Disney revelaron material conceptual que muestra uno de los finales alternativos de "Toy Story 5". El estudio estuvo cerca de incluir un desgarrador desenlace alternativo centrado en Jessie que habría modificado por completo el cierre de uno de los arcos más conmovedores de la saga.
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El reencuentro que Pixar decidió no mostrar
La escena eliminada recuperaba la historia de Jessie y Emily, la niña que fue su dueña durante la infancia y que la abandonó al crecer. Ese recuerdo quedó inmortalizado en “Toy Story 2” gracias a una de las secuencias más emotivas de toda la franquicia.
En los primeros bocetos de la nueva película, Emily reaparecía décadas después convertida en abuela. El plan era mostrar cómo le presentaba a su nieto la muñeca que había marcado su infancia, generando un esperado reencuentro con Jessie.
El boceto del final alternativo para Jesse en "Toy Story 5"
El boceto del final alternativo para Jessie en "Toy Story 5"
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La idea buscaba cerrar definitivamente la historia entre ambas, ofreciendo una conclusión cargada de nostalgia para uno de los personajes más queridos de la saga.
Por qué la escena eliminada habría sido tan impactante
Desde su presentación en “Toy Story 2”, Jessie se convirtió en uno de los personajes más complejos del universo Pixar. Su historia estuvo marcada por el abandono, el paso del tiempo y el miedo a volver a ser olvidada.
Por ese motivo, el reencuentro con Emily representaba mucho más que una simple referencia al pasado. Para muchos seguidores, habría significado la confirmación de que el vínculo entre ambas nunca desapareció por completo.
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La explicación detrás del cambio de final en "Toy Story 5"
McKenna Harris, codirectora y guionista de la película, explicó que la secuencia formó parte del desarrollo inicial de la historia y que se exploró durante las primeras etapas de producción.
Jesse y Emily en "Toy Story 2"
Jesse y Emily en "Toy Story 2"
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Sin embargo, Pixar optó por llevar el relato hacia otra dirección narrativa y finalmente decidió dejar la idea fuera del montaje definitivo.
Aun así, los responsables del proyecto reconocieron que la relación entre Jessie y Emily siguió siendo una pieza fundamental para construir la evolución emocional del personaje.