"Toy Story 5" lidera la taquilla en Argentina, pero la vio menos de la mitad de gente que a la 4

Aunque con cifras por debajo de lo esperado, el estreno de "Toy Story 5" ratificó la vigencia de la saga más antigua de Pixar en los cines de Argentina. Con más de 774 mil entradas vendidas entre los preestrenos del miércoles 17 y el domingo 21 de junio, la nueva aventura de Woody, Jessie y Buzz lideró cómodamente la taquilla nacional: ocho de cada diez espectadores eligieron la película.

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Sin embargo , detrás de esos números positivos aparece un dato que vuelve a mostrar el derrumbe del mercado de salas en Argentina: el arranque de la quinta entrega (774.105 en concreto) no alcanzó ni siquiera la mitad de lo que había conseguido "Toy Story 4" en 2019.

Según cifras de la consultora especializada Ultracine, hace siete años, la cuarta película de Woody, Buzz y Jessie había debutado con 1.654.204 espectadores en apenas cinco días y en 716 salas, una cifra histórica que todavía permanece entre las más impactantes registradas en el mercado argentino.

Es decir, la quinta entrega cayó un 53,2% en convocatoria de público.

En 2019, el 20 de junio (feriado), época en la que salió "Toy Story 4", cayó jueves y generó un fin de semana largo ideal para las salidas familiares. Por entonces, no había competencia de eventos masivos como un Mundial de la FIFA 2026.

Toy Story 5 Toy Story 5 Disney / Pixar

Aun así, la distancia entre ambos estrenos resulta demasiado amplia como para explicarse únicamente por cuestiones de calendario y se suma al derrumbe pronunciado de la taquilla en Argentina que aún no encuentra repunte.

Por ejemplo, en mayo de 2026, se vendieron más de 3,1 millones de entradas en las salas argentinas, una caída del 10,3% respecto al mismo mes del año pasado. El acumulado anual va por los 11,2 millones de tickets versus 12,7 millones entre enero y mayo de 2025.

Además, en 2019, "Toy Story 4" se alzó como un acontecimiento cultural que alcanzó los 6 millones de espectadores en apenas 41 días y cerró su paso por los cines de Argentina con 6.632.011 entradas vendidas, la más vista de la historia contemporánea.

Hasta la llegada de "Intensa-Mente 2" en 2024, también de Disney-Pixar, era la única producción que había superado las barreras de los cinco y seis millones de espectadores en el país.

Cómo fueron las recaudaciones totales de la saga "Toy Story" en los cines de Argentina

Toy Story 2: 675.358 espectadores

espectadores Toy Story 3: 3.230.850 espectadores

espectadores Toy Story 4: 6.632.011 espectadores

espectadores Toy Story 5: 774.105 espectadores (en cinco días)

Sobre el primer filme de "Toy Story", estrenado en 1995 en Estados Unidos pero postergado a marzo de 1996 en Argentina, no hay datos oficiales, pero se estiman unos 640 mil espectadores en todo su recorrido por los cines.

“Toy Story 4”: para cautivar a las nuevas generaciones Con más de 6,6 millones de espectadores, "Toy Story 4" (2019) es la película más vista de la historia moderna en los cines de Argentina (Ultracine) Disney/Pixar

"Toy Story 5", el mejor estreno para Pixar a nivel mundial

Más allá de la específica caída en Argentina respecto de la entrega anterior, "Toy Story 5" tuvo un comienzo espectacular a nivel global.

La película recaudó 312 millones de dólares durante su primer fin de semana, estableciendo el mejor debut de la historia para Pixar, destacó el medio estadounidense Deadline.

De ese total, 160 millones de dólares provinieron de Estados Unidos (el récord animado sigue en manos de "Los Increíbles 2", de 2018, con 182,7 millones en su primer fin de semana) y otros 152 millones de dólares del resto del mundo.

Las proyecciones de la industria estiman que "Toy Story 5" superará cómodamente los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial durante su recorrido comercial, una marca que ya había alcanzado "Toy Story 4" en 2019 y "Toy Story 3" en 2010.