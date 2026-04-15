15 de abril de 2026 - 11:49

En inesperado formato: la querida película de Pixar que vuelve con una nueva entrega y fecha de estreno

La producción será una serie animada. Traerá de regreso al elenco y voces originales.

De la famosa película de Pixar regresa un clásico animado pero en un formado diferente.&nbsp;

De la famosa película de Pixar regresa un clásico animado pero en un formado diferente. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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El proyecto pertenece al clásico “Cars” y se llamará “Lightning Racers”. Será una serie animada que expandirá el universo y se aleja del formato cinematográfico tradicional aunque traerá de vuelta a varios de los personajes originales.

"Cars: Lightning Racers", la producción de Pixar que dejará el formato película para ser una serie.
“Cars: Lightning Racers”, la producción de Pixar que dejará el formato película para ser una serie.

“Cars: Lightning Racers”, la producción de Pixar que dejará el formato película para ser una serie.

Cómo será el regreso de "Cars" en formato serie

La nueva producción seguirá a Rayo McQueen en una etapa diferente de su vida, con nuevas aventuras en Radiator Springs. A su lado estarán personajes clásicos como Mate, pero también se sumarán nuevas incorporaciones que ampliarán el universo.

La historia incorporará a figuras como Pipes, un auto de carreras amante de la velocidad, y Miles, un monstertruck fanático del barro, lo que anticipa una dinámica renovada dentro del relato.

Embed - Cars (2006) Official Trailer

Vuelven las voces originales

Uno de los puntos fuertes del proyecto es el regreso de gran parte del elenco original de doblaje. Owen Wilson volverá a darle voz a Lightning McQueen, mientras que Larry the Cable Guy retomará su papel como Mate.

Owen Wilson y su característica nariz (AP)
Owen Wilson y su característica nariz (AP)
Owen Wilson y su característica nariz (AP)

También regresan voces reconocidas de la saga como Bonnie Hunt (Sally), Tony Shalhoub (Luigi), Cheech Marin (Ramón) y John Ratzenberger (Mack), entre otros. A ellos se suman nuevos actores que darán vida a los personajes inéditos.

Cuándo se estrena en Disney la serie de Cars

“Cars: Lightning Racers” debutará en 2027 en Disney Jr. y luego formará parte del catálogo de Disney+.

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