En inesperado formato: la querida película de Pixar que vuelve con una nueva entrega y fecha de estreno

Una de las franquicias más populares de Pixar está lista para regresar , pero no de la forma que muchos imaginaban . A casi dos décadas de su estreno original , la historia que conquistó a grandes y chicos en película tendrá una nueva vida con una modalidad distinta.

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El proyecto pertenece al clásico “Cars” y se llamará “Lightning Racers”. Será una serie animada que expandirá el universo y se aleja del formato cinematográfico tradicional aunque traerá de vuelta a varios de los personajes originales.

“Cars: Lightning Racers”, la producción de Pixar que dejará el formato película para ser una serie.

"Cars: Lightning Racers", la producción de Pixar que dejará el formato película para ser una serie.

La nueva producción seguirá a Rayo McQueen en una etapa diferente de su vida , con nuevas aventuras en Radiator Springs. A su lado estarán personajes clásicos como Mate, pero también se sumarán nuevas incorporaciones que ampliarán el universo.

La historia incorporará a figuras como Pipes, un auto de carreras amante de la velocidad , y Miles, un monstertruck fanático del barro , lo que anticipa una dinámica renovada dentro del relato.

Embed - Cars (2006) Official Trailer

Vuelven las voces originales

Uno de los puntos fuertes del proyecto es el regreso de gran parte del elenco original de doblaje. Owen Wilson volverá a darle voz a Lightning McQueen, mientras que Larry the Cable Guy retomará su papel como Mate.

Owen Wilson y su característica nariz (AP) Owen Wilson y su característica nariz (AP)

También regresan voces reconocidas de la saga como Bonnie Hunt (Sally), Tony Shalhoub (Luigi), Cheech Marin (Ramón) y John Ratzenberger (Mack), entre otros. A ellos se suman nuevos actores que darán vida a los personajes inéditos.

Cuándo se estrena en Disney la serie de Cars

“Cars: Lightning Racers” debutará en 2027 en Disney Jr. y luego formará parte del catálogo de Disney+.