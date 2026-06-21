21 de junio de 2026 - 17:35

"Toy Story 5": las 7 películas de Pixar que están mejor calificadas por el público

Una de las producciones de la saga liderada por Woody y Buzz Lightyear es la más votada de toda la productora.

Ni Toy Story 5 ni Intensamente: estas son las 7 películas de Pixar mejor valoradas por el público

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Según las calificaciones registradas por CinemaScore, una de las mediciones más utilizadas por la industria en Estados Unidos para conocer la reacción de los espectadores tras el estreno de una película, “Toy Story 5” obtuvo una nota A, una valoración muy positiva que suele anticipar una buena permanencia en cartelera y un sólido desempeño en taquilla.

"Toy Sotry 5" ya disponible en cines.

"Toy Sotry 5" ya disponible en cines.

A pesar de ese resultado, la nueva aventura de los juguetes quedó por detrás de un grupo selecto de producciones que alcanzaron la máxima puntuación posible entre el público.

Las películas de Pixar que recibieron la mejor calificación en CinemaScore

A lo largo de más de tres décadas, Pixar estrenó decenas de películas que marcaron a distintas generaciones. Sin embargo, solo siete lograron alcanzar la prestigiosa nota A+ en CinemaScore.

La lista incluye algunos de los títulos más exitosos y recordados del estudio:

  • Toy Story 2 (1999)
Embed - Toy Story 2 (1999) Trailer Oficial Doblado Disney•Pixar
  • Monsters, Inc. (2001)
Embed - Monsters, Inc. 3D Trailer
  • Buscando a Nemo (2003)
Embed - BUSCANDO A NEMO (Trailer español)
  • Los Increíbles (2004)
Embed - LOS INCREÍBLES (2004) (THE INCREDIBLES) (TRÁILER OFICIAL) (LATINO) (720P HD)
  • Up: Una aventura de altura (2009)
Embed - UP | Tráiler Oficial | Disney · Pixar Oficial
  • Coco (2017)
Embed - Coco de Disney•Pixar | Tráiler oficial para España | HD
  • Los Increíbles 2 (2018)
Embed - Los Increíbles 2 - Trailer español (HD)

Cómo quedó posicionada “Toy Story 5” dentro de la saga

Aunque no alcanzó la calificación máxima, Toy Story 5 mantiene el nivel de excelencia que caracteriza a la franquicia.

De hecho, la película obtuvo la misma valoración que recibieron “Toy Story”, “Toy Story 3” y “Toy Story 4”, confirmando que la saga sigue siendo una de las más consistentes dentro del catálogo de Pixar.

La recepción también refuerza la conexión emocional que varias generaciones mantienen con los personajes creados por John Lasseter y que debutaron en la pantalla grande en 1995.

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