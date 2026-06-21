"Toy Story 5": las 7 películas de Pixar que están mejor calificadas por el público

Una de las producciones de la saga liderada por Woody y Buzz Lightyear es la más votada de toda la productora.

Ni Toy Story 5 ni Intensamente: estas son las 7 películas de Pixar mejor valoradas por el público

El regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes volvió a despertar la nostalgia de millones de espectadores. Con su llegada a los cines, “Toy Story 5” se convirtió rápidamente en uno de los estrenos más comentados del año. Sin embargo, dentro de la historia de Pixar, hay 7 producciones que la superan en valoración.

Según las calificaciones registradas por CinemaScore, una de las mediciones más utilizadas por la industria en Estados Unidos para conocer la reacción de los espectadores tras el estreno de una película, “Toy Story 5” obtuvo una nota A, una valoración muy positiva que suele anticipar una buena permanencia en cartelera y un sólido desempeño en taquilla.

"Toy Sotry 5" ya disponible en cines. "Toy Sotry 5" ya disponible en cines. gentileza A pesar de ese resultado, la nueva aventura de los juguetes quedó por detrás de un grupo selecto de producciones que alcanzaron la máxima puntuación posible entre el público.

Las películas de Pixar que recibieron la mejor calificación en CinemaScore A lo largo de más de tres décadas, Pixar estrenó decenas de películas que marcaron a distintas generaciones. Sin embargo, solo siete lograron alcanzar la prestigiosa nota A+ en CinemaScore.

La lista incluye algunos de los títulos más exitosos y recordados del estudio: Toy Story 2 (1999) Embed - Toy Story 2 (1999) Trailer Oficial Doblado Disney•Pixar Monsters, Inc. (2001) Embed - Monsters, Inc. 3D Trailer Buscando a Nemo (2003) Embed - BUSCANDO A NEMO (Trailer español) Los Increíbles (2004) Embed - LOS INCREÍBLES (2004) (THE INCREDIBLES) (TRÁILER OFICIAL) (LATINO) (720P HD) Up: Una aventura de altura (2009) Embed - UP | Tráiler Oficial | Disney · Pixar Oficial Coco (2017) Embed - Coco de Disney•Pixar | Tráiler oficial para España | HD Los Increíbles 2 (2018) Embed - Los Increíbles 2 - Trailer español (HD) Cómo quedó posicionada “Toy Story 5” dentro de la saga Aunque no alcanzó la calificación máxima, Toy Story 5 mantiene el nivel de excelencia que caracteriza a la franquicia.