Histórico debut mundial para Toy Story 5: los números de taquilla de una de las películas más esperadas

El regreso de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes volvió a demostrar el poder de una de las franquicias más exitosas del cine. "Toy Story 5" se convirtió en el gran fenómeno de la temporada al batir récords tanto en la Argentina como a nivel internacional durante su primer fin de semana en cartel.

En los cines argentinos, la nueva producción de Pixar y Disney convocó a 691.665 espectadores entre el miércoles 17, día de su pre-estreno, y el domingo 21 de junio, convirtiéndose en el mejor debut del año y estableciendo una nueva marca para un estreno en 2026.

El éxito también se replicó en el resto del mundo. La película recaudó US$ 312 millones en su lanzamiento global, impulsada por un extraordinario desempeño en Estados Unidos, donde obtuvo US$ 160 millones en 4.425 salas.

Con esa cifra, "Toy Story 5" superó el debut de "Super Mario Galaxy: La película", que había abierto con US$ 131,7 millones, y logró el mejor estreno de toda la saga, por encima de "Toy Story 4", que en 2019 había comenzado su recorrido con US$ 120 millones.

Además, el filme consiguió el segundo mejor fin de semana de estreno para una película animada en la historia, únicamente detrás de "Los Increíbles 2", que había recaudado US$ 182,7 millones en su lanzamiento en 2018.

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Un Toy Story difícil de superar

En esta nueva aventura, Woody, Buzz, Jessie y Bonnie enfrentan un desafío muy distinto a los de entregas anteriores: la irrupción de la tecnología en el universo infantil, representada por Lilypad, una tablet que amenaza con desplazar a los juguetes tradicionales del centro de la atención de los niños.

Aunque el estreno fue histórico, todavía quedó lejos del impresionante desempeño que tuvo "Toy Story 4" en la Argentina. La película lanzada en 2019 vendió 1.654.204 entradas entre el jueves 20 y el domingo 23 de junio de ese año, una cifra que aún permanece inalcanzable.

Sin embargo, el contexto también era muy diferente. Aquel lanzamiento ocurrió antes de la pandemia, cuando la asistencia a los cines alcanzaba niveles récord y los hábitos de consumo audiovisual eran otros. Además, en 2019 no coincidía con la disputa de un Mundial de fútbol, ni con un fin de semana en el que se celebrara el Día del Padre, dos factores que este año pudieron influir en la convocatoria.

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La cuarta entrega también mantiene otro récord difícil de igualar: con 6.632.011 espectadores, continúa siendo la película más vista en la historia del cine argentino desde que existen registros confiables, en 1997.

Hasta la llegada de "Toy Story 5", el mejor estreno del año en el país pertenecía a "El diablo viste a la moda 2", que había vendido 478.353 entradas durante su primer fin de semana. Esa producción, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, sigue siendo por ahora la película más vista de 2026 en la Argentina, con 1.502.778 espectadores acumulados.

Ahora el gran interrogante es si "Toy Story 5" logrará sostener su liderazgo durante los próximos meses. El calendario de estrenos incluye varios títulos de alto perfil que buscarán quedarse con el favor del público, entre ellos "Minions y monstruos", la versión con actores de "Moana", una nueva película de Spider-Man y "Avengers: Doomsday".