23 de junio de 2026 - 10:26

La nueva miniserie de Netflix que todos están viendo: un policial de 8 capítulos

La historia sigue a un hombre que está preso por el presunto asesinato de su hijo. Sin embargo, una nueva pista muestra que podría estar vivo.

La nueva miniserie de Netflix que todos están viendo: un policial de 8 capítulos

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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"Te encontraré" (I Will Find You) es la adaptación televisiva de una de las novelas más recientes de Harlan Coben, el escritor estadounidense detrás de varios éxitos que Netflix transformó en series durante los últimos años.

"Te encontraré" la nueva miniserie de Netflix.

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"Te encontraré", la nueva miniserie de suspenso en Netflix

La historia sigue a David Burroughs, interpretado por Sam Worthington, un hombre que cumple cadena perpetua tras ser condenado por el asesinato de su hijo. Sin embargo, cuando recibe una evidencia que sugiere que el niño podría estar vivo, todo cambia.

Convencido de que fue víctima de una injusticia y decidido a descubrir qué ocurrió realmente, David emprende una peligrosa búsqueda que lo obliga a escapar de prisión y enfrentarse a una red de secretos que permanecieron ocultos durante años.

Embed - Te encontraré | Avance oficial | Netflix

A medida que avanza la investigación, la serie construye un thriller policial en el que nada es lo que parece y cada revelación modifica por completo la percepción de los hechos.

Un nuevo éxito basado en una novela de Harlan Coben

Desde hace varios años, Netflix mantiene una alianza con Harlan Coben para adaptar algunas de sus novelas más exitosas. De esa colaboración surgieron títulos como “Engaños”, “Quédate cerca”, “No hables con extraños” y “El inocente”, producciones que conquistaron a los seguidores del género.

"Te encontraré" la nueva miniserie de Netflix.

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En esta oportunidad, el propio autor participó como productor ejecutivo de la serie, mientras que la adaptación para televisión estuvo a cargo de Robert Hull, conocido por su trabajo en series como Quantum Leap y Alcatraz.

Según explicó Coben en distintas entrevistas, la historia gira en torno a la esperanza y a las segundas oportunidades. El protagonista pasa de haber perdido absolutamente todo a descubrir una posibilidad que podría cambiar su destino para siempre.

El elenco principal de "Te encontraré" (Netflix)

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Además de Sam Worthington en el papel de David Burroughs, la miniserie cuenta con la participación de Britt Lower, quien interpreta a Rachel Mills, una figura clave en el desarrollo de la investigación.

La adaptación introduce algunos cambios respecto de la novela original y otorga mayor protagonismo a Rachel, transformándola en una pieza fundamental dentro de la trama y en uno de los motores narrativos de la historia.

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