24 de junio de 2026 - 07:55

La nueva serie de Netflix que comparan con The White Lotus: lujo y una desaparición que lo cambia todo

Ambas producciones siguen a un grupo de turistas en un destino paradisíaco. Sin embargo, todo se descontrola cuando hay un trabajador asesinado.

La nueva serie española de Netflix que comparan con The White Lotus.

La nueva serie española de Netflix que comparan con "The White Lotus".

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La producción es "Oasis", una serie española creada por Ramón Campos que mezcla drama, suspenso y conflictos sociales en el escenario de un resort de lujo. Desde su llegada al catálogo, muchos usuarios la comparan con “The White Lotus” por su ambientación y la forma en que enfrenta a distintas clases sociales dentro de un mismo espacio.

"Oasis" la nueva serie de Netflix

"Oasis" la nueva serie de Netflix

"Oasis", la nueva serie de Netflix

La historia comienza cuando una joven empleada del complejo turístico desaparece tras una noche de fiesta en la playa. Horas más tarde es encontrada inconsciente, mientras que una investigación policial se instala en el resort para intentar descubrir qué ocurrió.

El hecho obliga a cerrar parcialmente el exclusivo hotel y deja atrapados en el lugar tanto a los trabajadores como a los huéspedes. A partir de ese momento, salen a la luz rivalidades, secretos y tensiones que permanecían ocultos detrás de la imagen perfecta del paraíso vacacional.

Embed - Oasis | Tráiler Oficial | Netflix España

La trama sigue especialmente a Helena, una amiga cercana de la desaparecida, y a Dani, un joven huésped que mantenía una relación especial con ella. Ambos se convierten en piezas fundamentales para reconstruir los acontecimientos de aquella noche.

Por qué comparan la serie "Oasis" con ”The White Lotus”

Las similitudes entre ambas producciones son evidentes desde el primer episodio. Tanto “Oasis” como “The White Lotus” desarrollan sus historias en complejos turísticos exclusivos donde conviven personas con enormes diferencias económicas y sociales.

Además, las dos series utilizan un hecho misterioso como punto de partida para exponer conflictos personales, relaciones de poder y la distancia que existe entre quienes disfrutan del lujo y quienes trabajan para sostenerlo.

The White Lotus se puede ver en HBO Max
The White Lotus se puede ver en HBO Max
The White Lotus se puede ver en HBO Max

Sin embargo, la ficción española apuesta por un enfoque más juvenil, con mayor presencia de historias románticas, triángulos amorosos y dramas emocionales que terminan ocupando gran parte del relato.

El elenco de la serie española de Netflix

La producción está protagonizada por Ana Garcés en el papel de Helena y Tomy Aguilera como Dani. También participa Victoria Kantch, quien interpreta a Celia, la joven cuya desaparición desencadena toda la historia.

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