Liga Nacional de Básquet: Gimnasia y Quimsa buscan el oro este sábado

La gran final de la Liga Nacional de Básquet entró en su etapa decisiva. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este sábado al quinteto de Quimsa de Santiago del Estero en el sexto partido de la serie, con la posibilidad de coronarse campeón frente a su público.
¿Cuándo juegan Gimnasia de Comodoro y Quimsa?
Partido: Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. Quimsa (Santiago del Estero).
Instancia: Juego 6 de la final de la Liga Nacional
Fecha: Sábado 20 de junio de 2026 y Horario: 21.00
El equipo patagónico llega con ventaja de 3-2 en la definición al mejor de siete encuentros y necesita una victoria más para quedarse con el título. Del otro lado, la Fusión logró descontar en el quinto juego disputado en Santiago del Estero y buscará volver a imponerse para forzar un séptimo y definitivo encuentro.
LNB 2
Por el quinto juego del play off final, Quimsa de Santiago venció a Gimnasia de Comodoro Rivadavia
LNB
¿Puede haber un séptimo lance?
En caso de victoria de Quimsa, la definición se extenderá a un séptimo y último encuentro que se disputará en Santiago del Estero, donde el conjunto santiagueño tiene ventaja de localía. Si gana Gimnasia, será campeón de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional. En este caso se disputaría el martes 23 de junio a las 21 en la capital santiagueña.
Marcadores de la serie
Juego 1: Quimsa 73 - Gimnasia 82
Juego 2: Quimsa 79 - Gimnasia 80
Juego 3: Gimnasia 76 - Quimsa 59
Juego 4: Gimnasia 74 - Quimsa 77
Juego 5: Quimsa ganó 88 a 60 y descontó en la serie
Juego 6: Sábado 20 de junio, 21.00 horas