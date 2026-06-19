Liga Nacional de Básquet: Gimnasia y Quimsa buscan el oro este sábado

El sexto juego se disputará en Comodoro Rivadavia y los patagónicos tienen chances de coronarse como monarcas del básquet nacional y dar la vuelta olímpica

En el quinto juego de la final de la Liga Nacional de Básquet, Quimsa ganó 88 a 60 y descontó en la serie

La gran final de la Liga Nacional de Básquet entró en su etapa decisiva. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este sábado al quinteto de Quimsa de Santiago del Estero en el sexto partido de la serie, con la posibilidad de coronarse campeón frente a su público.

¿Cuándo juegan Gimnasia de Comodoro y Quimsa? Partido: Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. Quimsa (Santiago del Estero).

Instancia: Juego 6 de la final de la Liga Nacional

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026 y Horario: 21.00

El equipo patagónico llega con ventaja de 3-2 en la definición al mejor de siete encuentros y necesita una victoria más para quedarse con el título. Del otro lado, la Fusión logró descontar en el quinto juego disputado en Santiago del Estero y buscará volver a imponerse para forzar un séptimo y definitivo encuentro.