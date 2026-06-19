19 de junio de 2026 - 18:20

Liga Nacional de Básquet: Gimnasia y Quimsa buscan el oro este sábado

El sexto juego se disputará en Comodoro Rivadavia y los patagónicos tienen chances de coronarse como monarcas del básquet nacional y dar la vuelta olímpica

En el quinto juego de la final de la Liga Nacional de Básquet, Quimsa ganó 88 a 60 y descontó en la serie

En el quinto juego de la final de la Liga Nacional de Básquet, Quimsa ganó 88 a 60 y descontó en la serie

Foto:

LNB

La gran final de la Liga Nacional de Básquet entró en su etapa decisiva. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este sábado al quinteto de Quimsa de Santiago del Estero en el sexto partido de la serie, con la posibilidad de coronarse campeón frente a su público.

Leé además

Básquet. La selección Argentina sub 18 que logró el tercer lugar y su pasaje al Mundial de la especialidad, que se jugará el próximo año.

La Selección Argentina de básquet sub 18 se colgó el bronce en la AmeriCup femenina
Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras las peleas internas de Portugal

Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras las peleas internas de Portugal en el Mundial 2026

Por Emanuel Cenci

¿Cuándo juegan Gimnasia de Comodoro y Quimsa?

Partido: Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. Quimsa (Santiago del Estero).

Instancia: Juego 6 de la final de la Liga Nacional

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026 y Horario: 21.00

LNB 2
Por el quinto juego del play off final, Quimsa de Santiago venci&oacute; a Gimnasia de Comodoro Rivadavia

Por el quinto juego del play off final, Quimsa de Santiago venció a Gimnasia de Comodoro Rivadavia

¿Puede haber un séptimo lance?

En caso de victoria de Quimsa, la definición se extenderá a un séptimo y último encuentro que se disputará en Santiago del Estero, donde el conjunto santiagueño tiene ventaja de localía. Si gana Gimnasia, será campeón de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional. En este caso se disputaría el martes 23 de junio a las 21 en la capital santiagueña.

Marcadores de la serie

Juego 1: Quimsa 73 - Gimnasia 82

Juego 2: Quimsa 79 - Gimnasia 80

Juego 3: Gimnasia 76 - Quimsa 59

Juego 4: Gimnasia 74 - Quimsa 77

Juego 5: Quimsa ganó 88 a 60 y descontó en la serie

Juego 6: Sábado 20 de junio, 21.00 horas

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El réferato nacional tendrá otro representante en el Mundial 2026 y es Darío Herrera que impartirá justicia en el Bélgica vs. Irán este domingo

Darío Herrera debutará como árbitro principal en el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Este sábado en el Houston Stadium, la Naranja Mecánica y la Blågult se enfrentan por la segunda fecha del Grupo F de la Copa del Mundo 2026.

Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: dónde ver en vivo, formaciones y horario

Por Redacción Deportes
Francisco Cerúndolo ganó en Londres y dedicó su triunfo al capitán de la selección argentina

Francisco Cerúndolo ganó y le dedicó el triunfo a Messi: "Infinito"

Por Redacción Deportes
En el San Francisco Bay Area Stadium, Turquía y Paraguay se verán las caras este sábado a las 00.00, por la fecha 2 del Grupo D del Mundial 2026- 

Turquía se mide con un Paraguay obligado a sumar por el Mundial 2026: horario, dónde ver en vivo y formaciones

Por Redacción Deportes