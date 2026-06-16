La Selección Argentina de básquet sub 18 se colgó el bronce en la AmeriCup femenina

Las chicas albicelestes vencieron a Venezuela, por 73 a 49. Estados Unidos, Canadá, Argentina y las vinotinto serán los Representantes al Mundial de básquet

Básquet. La selección Argentina sub 18 que logró el tercer lugar y su pasaje al Mundial de la especialidad, que se jugará el próximo año.

El seleccionado argentino femenino U18 derrotó a Venezuela por 73-49 y se subió al podio de la AmeriCup disputada en México. Además de asegurar el tercer puesto continental, el equipo selló la clasificación al Mundial U19 de 2027 y alcanzó su cuarta medalla de bronce consecutiva en la categoría.

La Selección Argentina U18 femenina tuvo festejo doble en México. En el partido por el tercer puesto de la AmeriCup, el conjunto nacional superó a Venezuela por 73-49 y cerró una campaña que dejó señales muy positivas para el futuro del básquet argentino.

equipo nacional Básquet. Equipo nacional femenino sub 18 que fue medalla de bronce en el país azteca CAB Gentileza El triunfo le permitió a Argentina volver a subirse al podio continental y conseguir su cuarta medalla de bronce consecutiva en el certamen, luego de las obtenidas en 2018, 2022, 2024. Se trata además de la octava medalla histórica para el país en esta competencia y sus anteriores formatos.

La gran figura del encuentro fue Renata Scordo, con 20 puntos y 18 rebotes, incluidos 12 capturas ofensivas. También terminaron en doble dígito Sofía González con 16 unidades, Sofía Lombardero con 14 y Santina Cherot con 10.