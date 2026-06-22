House of the Dragon 3: cómo se filmó la batalla más ambiciosa de la serie y la muerte que cambia todo

La tercera temporada de “House of the Dragon” arrancó este domingo 21 de junio con una de las escenas más espectaculares de toda la franquicia de “Game of Thrones”: la esperada Batalla del Gaznate.

Este domingo llega la tercera temporada de una de las series más esperadas del año

"Es una serie de terror": la tercera entrega de "House of The Dragon" promete ser la más violenta e impactante

El director Loni Peristere reveló los detalles detrás de una producción que incluyó barcos construidos a escala real , miles de litros de agua y una compleja combinación de efectos visuales.

Peristere, quien ya había dirigido episodios de la segunda temporada, explicó que desde el inicio tuvo una idea clara sobre el enfoque que debía tener la secuencia. “Necesitamos volver a lo que significa realmente la épica en las batallas navales”, justificó.

Para lograrlo, el equipo tomó como referencia hechos históricos y producciones cinematográficas como “Master and Commander”, la aclamada película protagonizada por Russell Crowe. Según el director, esa inspiración fue clave para capturar la vida cotidiana dentro de un barco de guerra y trasladarla al universo de Westeros.

La producción de HBO construyó versiones a escala real de dos de las embarcaciones que participan en el enfrentamiento. Los escenarios fueron diseñados para funcionar tanto en enormes tanques de agua como en estudios cerrados, permitiendo recrear diferentes condiciones climáticas y secuencias de combate.

Además de las estructuras físicas, la batalla requirió cientos de extras, plataformas mecánicas para simular el movimiento de los dragones y una gran cantidad de efectos visuales para completar las escenas aéreas.

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“Aunque estuviéramos rodeados de pantallas azules, queríamos que todo lo que sucediera en cubierta fuera legítimo, real y tangible”, contó el director. Y sumó: “Ensayamos todo este trabajo con marineros reales para que cada persona en segundo plano estuviera haciendo exactamente lo correcto”.

La magnitud de la secuencia obligó a una organización minuciosa. Peristere reveló que elaboró un documento de más de 180 páginas con instrucciones específicas para cada departamento de producción.

Según explicó, el cronograma era tan ajustado que muchas escenas debían quedar listas el mismo día de filmación, sin margen para repetir jornadas completas.

“Tenemos un buen presupuesto, pero no somos una película de 300 millones de dólares. Si una toma no salía ese día, no había otra oportunidad”, razonó.

"House of the Dragon" en HBO Max "House of the Dragon" en HBO Max gentileza

La batalla de "House of the Dragon" que había quedado fuera

La Batalla del Gaznate era uno de los momentos más esperados por los lectores de la obra de George R.R. Martin. Sin embargo, originalmente iba a formar parte de la segunda temporada y terminó siendo postergada por cuestiones presupuestarias.

Con su llegada al estreno de la tercera temporada, HBO finalmente pudo mostrar uno de los enfrentamientos más importantes de la Danza de los Dragones, una guerra que marcará el destino de los Targaryen y del continente de Westeros.

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Uno de los momentos más impactantes del episodio ocurre durante la Batalla del Gaznate, cuando un importante personaje pierde la vida en medio del enfrentamiento naval.

Según explicó Peristere, la escena fue diseñada para transmitir desesperación, caos y tragedia, reforzando el enorme costo humano de la guerra. El director adelantó además que las consecuencias de esa pérdida tendrán un fuerte impacto en las decisiones que tomará Rhaenyra durante los próximos episodios.