24 de junio de 2026 - 07:57

La película de ciencia ficción con Gerard Butler que llega al streaming y busca una segunda vida

La producción es la secuela de un famoso filme sobre una familia que intenta sobrevivir en un mundo apocalíptico.

La película de ciencia ficción con Gerard Butler que llega a una plataforma de streaming.

La película de ciencia ficción con Gerard Butler que llega a una plataforma de streaming.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Greenland 2: Migration", la nueva aventura de la clásica película ya disponible en Prime Video.

La película continúa la historia iniciada en "Greenland", uno de los thrillers apocalípticos más comentados de los últimos años, aunque esta vez su recorrido por los cines estuvo lejos de alcanzar el mismo impacto.

"Greenland 2: Migration", la película de ciencia ficción con Gerard Butler.

"Greenland 2: Migration", la película de ciencia ficción con Gerard Butler.

Además de Butler, la película marca el regreso de Morena Baccarin, quien vuelve a interpretar a Allison Garrity, la esposa del personaje principal y del director Ric Roman Waugh, conocido por sus películas apocalípticas y quien también estuvo detrás de la primera entrega.

De qué trata "Greenland 2: Migration"

La historia retoma la vida de John Garrity, interpretado nuevamente por Gerard Butler, junto a su esposa Allison (Morena Baccarin) y su hijo Nathan. Cinco años después de sobrevivir al desastre global provocado por un cometa, la familia permanece refugiada en instalaciones subterráneas construidas para preservar a los supervivientes.

Embed - Greenland 2 - Tráiler Oficial en Español

Sin embargo, la rutina, la escasez de recursos y la necesidad de encontrar un futuro más estable los empujan a abandonar la seguridad del refugio. Así comienza un peligroso viaje a través de Europa en busca de un nuevo asentamiento donde reconstruir sus vidas.

Durante el recorrido deberán enfrentarse a amenazas inesperadas, grupos rivales y a un mundo que todavía intenta recuperarse de una de las mayores catástrofes de la historia.

Dónde ver la película "Greenland 2: Migration"

“Greenland 2: Migration” ya forma parte del catálogo de Amazon Prime Video. Cuenta con efectos especiales de gran escala y una trama centrada en la lucha por sobrevivir en un mundo devastado.

"Greenland 2: Migration", la película de ciencia ficción con Gerard Butler.

"Greenland 2: Migration", la película de ciencia ficción con Gerard Butler.

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