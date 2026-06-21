21 de junio de 2026 - 10:18

Fracasó en los cines y ahora llega a Prime Video: la película postapocalíptica que busca una segunda oportunidad

La película recaudó solo 44 millones de dólares en cines y ahora intenta recuperar su inversión mediante el despliegue de efectos especiales en la plataforma de Amazon.

Greenland 2 va por la revancha en Amazon Prime Video luego de su derrota en cines.&nbsp;

Greenland 2 va por la revancha en Amazon Prime Video luego de su derrota en cines. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Gerard Butler y Morena Baccarin retoman sus papeles en Greenland 2: Migration, la continuación del thriller postapocalíptico que sorprendió en 2020. Tras un paso decepcionante por los cines, la producción llega a Prime Video con el objetivo de encontrar la audiencia masiva que le fue esquiva en los cines.

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La historia se desarrolla cinco años después de que el cometa inicial devastara la mayor parte del mundo. La familia Garrity, tras permanecer a salvo en un refugio, decide finalmente abandonar el encierro para emprender un viaje peligroso a través de Europa. El objetivo es encontrar un nuevo asentamiento seguro, enfrentándose a la falta de suministros y a un entorno hostil.

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¿Por qué Greenland 2: Migration apostó por los efectos especiales digitales?

A diferencia de la primera entrega, que se apoyaba en una escala moderada, esta secuela apuesta por un presupuesto mayor y un uso intensivo de efectos especiales generados por ordenador. El director Ric Roman Waugh intentó elevar la espectacularidad visual para transformar la película en un blockbuster de gran formato, aunque la crítica señala que el resultado se percibe más ruidoso y menos emocionante que el original.

El desempeño comercial de la cinta, con apenas 44 millones de dólares globales, contrasta con el impacto que tuvo su predecesora. El mercado recibió con frialdad los nuevos conflictos de los personajes, a pesar de que Butler mantiene su habitual carisma rudo para sostener la acción. Este escenario de baja recaudación ha precipitado su llegada al streaming para intentar rentabilizar la producción mediante el consumo doméstico.

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Qué pasa en Greenland 2: Migration y qué pueden esperar los espectadores en Prime Video

Los espectadores encontrarán una trama que explora el agotamiento de la rutina en el búnker y las salidas arriesgadas por provisiones. El guion presenta a grupos de supervivientes en zonas pobladas que complican la ruta de los protagonistas hacia su nuevo destino. La película ya se encuentra disponible para los suscriptores de la plataforma, quienes decidirán si esta nueva odisea familiar logra replicar el interés de la entrega anterior.

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