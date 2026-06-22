Brendan Fraser vuelve a mostrar una imagen física muy distinta de la que quedó asociada a La Ballena. El actor se prepara para regresar como Rick O’Connell en una nueva película de La Momia , una producción que reunirá nuevamente a dos de las figuras centrales de la saga original.

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Las imágenes recientes de Fraser entrenando reactivaron las comparaciones con Charlie, el personaje que le dio el Oscar a mejor actor en 2023 . Pero existe una aclaración fundamental: el cuerpo de más de 270 kilos que aparecía en pantalla no correspondía al peso real del intérprete.

En La Ballena , estrenada en 2022, Fraser interpretó a Charlie, un profesor de literatura que vivía con obesidad severa y buscaba recomponer el vínculo con su hija.

Para construir la apariencia del personaje, el equipo de maquillaje utilizó prótesis de silicona, piezas corporales y retoques digitales . El objetivo era representar a un hombre de aproximadamente 600 libras, cerca de 272 kilos, sin que el actor tuviera que alcanzar físicamente ese peso.

El diseñador Adrien Morot explicó que las piezas cubrían el rostro, el pecho, los brazos, las piernas y la zona media. Algunas versiones de la estructura agregaban un peso considerable al cuerpo de Fraser y modificaban su forma de caminar y respirar durante las escenas.

Brendan Fraser la transformación física desde La Ballena hasta La Momia 4 (1)

Por eso, el cambio entre aquella película y sus imágenes actuales no debe presentarse como un adelgazamiento de más de 200 kilos. La apariencia de Charlie fue una creación cinematográfica basada en maquillaje protésico, vestuario y efectos visuales.

El regreso de Rick O’Connell en La Momia 4

La nueva entrega de La Momia contará con el regreso de Brendan Fraser como Rick O’Connell y de Rachel Weisz como Evelyn O’Connell. La película todavía no tiene un título oficial definitivo, aunque es mencionada de manera general como La Momia 4.

Brendan Fraser la transformación física desde La Ballena hasta La Momia 4 (3)

La producción estará dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, el dúo conocido como Radio Silence. El estreno fue programado para el 15 de octubre de 2027, después de un cambio en el calendario de Universal.

Fraser confirmó que ya comenzó a prepararse para volver al personaje. Durante una aparición televisiva, bromeó con que estaba haciendo todo lo posible para poner en forma su “equipamiento de 57 años”.

Qué se sabe realmente sobre su entrenamiento

Hasta ahora, el actor no publicó una rutina completa, un plan alimentario ni una cifra oficial de kilos perdidos. Lo confirmado es que volvió a entrenar para afrontar un papel con mayores exigencias físicas.

Las imágenes recientes lo muestran trabajando con pesas. Una preparación para este tipo de producción podría incluir ejercicios funcionales, fuerza, movilidad y trabajo cardiovascular.

Una preparación diferente a la de sus primeras películas

El regreso físico de Fraser tiene una dificultad adicional: el actor habló durante años sobre las lesiones acumuladas por las escenas de acción que realizó en la etapa más intensa de su carrera.

Brendan Fraser la transformación física desde La Ballena hasta La Momia 4 (4)

En una entrevista con GQ, contó que atravesó varios años de tratamientos y cirugías. Entre las intervenciones mencionó procedimientos en la espalda, una operación de rodilla y una cirugía en las cuerdas vocales.

Las primeras películas de La Momia incluían carreras, peleas, caídas, escenas a caballo y secuencias de riesgo. Fraser realizó una parte importante de ese trabajo físico y reconoció que su cuerpo terminó pagando el esfuerzo acumulado.

Por eso, la preparación actual no puede reducirse a ganar músculo o verse más delgado. El desafío también consiste en recuperar resistencia, moverse con seguridad y evitar que las escenas de acción vuelvan a provocar lesiones serias.