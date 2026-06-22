La nueva película LGBTIQ+ que llega a Prime Video: para ver si te gustó "Heated Rivalry"

Mientras algunas producciones apuestan por romances idealizados y finales felices, otras exploran las complejidades de la identidad , el deseo y los vínculos desde una mirada mucho más realista. En ese grupo se encuentra esta nueva película europea de Prime Video ideal para ver luego de “Heated Rivalry”.

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"Sauna" es una película danesa dirigida por Mathias Broe que fue destacada por su retrato íntimo de una relación entre un hombre gay y un hombre trans. Está dirigida por el cineasta danés Mathias Broe , en lo que representa su primer largometraje de ficción.

El guion fue escrito por el propio Broe junto a William Lippert y está basado en la novela homónima de Mads Ananda Lodahl , publicada en Dinamarca.

La película sigue a Johan, un joven que abandona su ciudad natal para comenzar una nueva vida en Copenhague . Allí consigue trabajo en una sauna gay y se mueve dentro de un ambiente marcado por encuentros fugaces , relaciones superficiales y una búsqueda constante de pertenencia.

Su rutina cambia cuando conoce a William, un hombre trans con quien establece una conexión inesperada. Lo que comienza como una atracción mutua pronto se convierte en una relación que obliga a ambos a enfrentarse a sus inseguridades, prejuicios y formas de entender el amor.

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Lejos de las fórmulas románticas tradicionales, la película muestra cómo las diferencias personales y las presiones sociales pueden afectar incluso a los vínculos más intensos.

Magnus Juhl Andersen es quien interpreta a Johan, un joven que trabaja en una sauna gay de Copenhague, y Nina Rask, que da vida a William. El elenco principal también incluye a Dilan Amin, Klaus Tange, Peter Oliver Hansen y Morten Burian.

"Sauna" es una historia que evita los clichés

Uno de los aspectos más valorados de “Sauna” es su decisión de alejarse de los estereotipos habituales. La película no presenta personajes perfectos ni relaciones idealizadas.

La historia transcurre en escenarios nocturnos de Copenhague, donde la intimidad y la vulnerabilidad conviven con la soledad. A medida que avanza la trama, los protagonistas descubren que el deseo por sí solo no siempre alcanza para resolver los conflictos que surgen alrededor de la identidad y la aceptación.