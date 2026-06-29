El animé que se convirtió en fenómeno regresa con una historia completamente nueva: aquí está el primer tráiler de "Cyberpunk: Edgerunners 2"

Netflix presentó el primer trailer de la esperada segunda temporada de un animé original de la plataforma. Además, anunciaron cuándo llegarán los nuevos episodios de una producción que se convirtió en un fenómeno desde su lanzamiento. La nueva entrega trae personajes nuevos.

Un clásico animé llega a Disney+ y no estará solo: la plataforma prepara una ola de estrenos japoneses

Sorprende Netflix con un prometedor y popular animé ambientado en un futuro sin oxígeno

"Cyberpunk: Edgerunners 2" , la continuación del exitoso animé ambientado en el universo de Cyberpunk 2077. La nueva temporada contará con una historia completamente inédita, protagonizada por nuevos personajes que intentarán sobrevivir en la peligrosa Night City.

El primer avance deja en claro que la serie mantendrá la estética futurista, la violencia extrema y el ritmo frenético que convirtieron a la primera entrega en uno de los títulos más aclamados del catálogo de Netflix.

La historia volverá a desarrollarse en Night City, una metrópolis dominada por la tecnología, las megacorporaciones y el crimen organizado , donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

A diferencia de la primera temporada, la secuela presentará un elenco completamente nuevo, ya que el desenlace anterior cerró el arco narrativo de sus protagonistas originales.

Los nuevos protagonistas de la serie

Netflix también aprovechó la presentación del tráiler para revelar a los personajes que liderarán esta nueva historia.

Entre ellos aparece King Kingsley, un veterano mercenario conocido por su pasado como uno de los edgerunners más temidos de la ciudad. También estará D, un brillante netrunner decidido a vengar la destrucción de su clan.

El grupo se completa con Talia Yang, una mujer apasionada por las mejoras cibernéticas y la acción, y Roman Carax, un joven camarógrafo obsesionado con encontrar historias auténticas en una ciudad donde la violencia forma parte de la vida cotidiana.

"Cyberpunk: Edgerunners 2" estrena su segunda temporada en Netflix. "Cyberpunk: Edgerunners 2" estrena su segunda temporada en Netflix. gentileza

El equipo creativo detrás de la nueva temporada

La producción vuelve a reunir a Studio Trigger, CD Projekt RED y Netflix, responsables del enorme éxito que tuvo la primera temporada en 2022.

"Cyberpunk: Edgerunners 2" estrena su segunda temporada en Netflix. "Cyberpunk: Edgerunners 2" estrena su segunda temporada en Netflix. gentileza

La nueva historia buscará expandir el universo de Cyberpunk 2077 con un relato independiente, por lo que no será necesario haber visto los episodios anteriores para seguir la trama.

Cuándo se estrena "Cyberpunk: Edgerunners 2"

Tras la presentación oficial de su primer tráiler, Netflix confirmó que "Cyberpunk: Edgerunners 2" llegará a la plataforma el 13 de septiembre.