Quiere ser sacerdote a los 60 años: la curiosa confesión de Axel

El reconocido cantante sorprendió con sus declaraciones. Aseguró que su vínculo con la religión empezó en su infancia.

Durante una charla en el stream Lapré, Axel sorprendió atodos con una confesión inesperada. “En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser. Dios me hizo, me dio la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte, como Celebra la vida, Amo, Te voy a amar”, expresó.

Axel El artista vuelve a Mendoza luego de varios años para reencontrarse con su público. NIK Su ganas de ser cura Intrigada por su sinceridad, La Tora le preguntó si era muy creyente, a lo que Axel respondió sin dudar: “Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo”. El conductor Grego Rosello intervino con humor e imaginó al cantante oficiando misa: “Imaginás que te hace la misa el domingo y es Axel. Voy a decir: me están jodiendo. Lo primero que pienso es en un videoclip”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe) El vínculo entre su creencia y paternidad El tema de la compatibilidad entre el sacerdocio y la paternidad apareció cuando La Tora le consultó si es posible ser cura teniendo hijos. Axel aclaró: “Sí, sí, ya sí. Depende igual qué rama también”. A continuación profundizó en su motivación espiritual y reveló que desde pequeño siente una fuerte devoción por San Francisco de Asís: “Hace un par de meses sentí como una bajada de línea ahí arriba. Yo siempre quise ser franciscano, soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Y dije: ‘A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax’. No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día”.

Las facetas poco conocidas de Axel Más allá de su fe, Axel también mostró facetas poco conocidas de su vida. Hace un tiempo sorprendió al admitir que es prepper: “Soy prepper, tengo comida guardada para un año, valijas listas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout”. Incluso detalló cómo prepara su kit de emergencia: “Tengo sogas, mosquetones, pastillas para purificar agua, filtros. Lo importante es sobrevivir los primeros tres a cinco días; si pasás eso, después seguro la vas a poder pelear”.