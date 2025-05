Axel vuelve a Mendoza: "Escribo canciones sobre mis historias reales"

“Después de 7 años sin lanzar un disco, después de 5 años donde el dolor, la ausencia, las tristezas y las injusticias marcaron mi vida, donde las sombras me transformaron por completo, llegó Vuelve, este álbum tan especial. Esta nominación (a los Premios Gardel) no es sólo un reconocimiento artístico, es un testimonio de resiliencia, amor y verdad”, escribió el músico al enterarse de la reciente nominación a los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Artista Pop.

El disco fue producido por Maxi Espíndola (de MYA) y cuenta con una estética sonora cuidada, moderna pero fiel a la esencia emocional del artista. Canciones como “El Motivo” y “Vuelve” condensan el espíritu de este nuevo ciclo: letras profundas, arreglos sensibles y una entrega vocal que conmueve. El videoclip de “Vuelve” —dirigido por el equipo creativo de Asalto, también responsables de la escenografía del show— representa una historia de amor entre dos manos, en una maqueta artesanal que recorre las etapas de una relación con delicadeza y nostalgia.

Renovación estética y conceptual: el Axel de 2025

Si hay algo que sorprende en esta gira es la transformación visual del espectáculo. La puesta en escena fue desarrollada por el colectivo Asalto, responsable también de los shows de María Becerra, y se construye a partir de una narrativa visual que recorre las estaciones del año, en sincronía con los climas emocionales del show. Cada canción se integra a una escenografía viva, con luces, pantallas y elementos naturales que acompañan la evolución de la propuesta.

Además, el repertorio clásico —que incluye infaltables como “Te voy a amar”, “Tu amor por siempre”, “Amo”, “Celebra la vida”, “Miradas” y “Todo mi mundo”— se presenta en versiones reimaginadas, con arreglos nuevos que invitan a redescubrir las canciones de siempre bajo una luz fresca y contemporánea.

Este nuevo Axel, más maduro, introspectivo y conectado con su vulnerabilidad, ha sido celebrado por la crítica y los fans. El show no se limita a la nostalgia: también es una declaración de presente. Cada canción es una postal del camino recorrido, pero también una afirmación del lugar que ocupa hoy en la escena musical latinoamericana.

Un viaje personal

A lo largo de su carrera, Axel ha transitado diferentes etapas artísticas y personales. Desde su irrupción como artista pop romántico en los 2000, hasta su consolidación como autor de canciones esperanzadoras y con fuerte impronta espiritual, su figura ha sido siempre cercana al público.

Sin embargo, en los últimos años, su nombre también circuló por fuera del ámbito musical, debido a una denuncia por abuso que fue desestimada en la Justicia. Este proceso, profundamente doloroso para el artista, lo llevó a retirarse temporalmente de la exposición pública, enfocarse en su familia y redefinir sus prioridades.

En varias entrevistas recientes, Axel ha hablado del impacto de este período en su vida y de cómo la música funcionó como refugio. “Pasé por momentos muy oscuros. Pero también pude reconectar con lo esencial, sanar, y volver a componer desde otro lugar”, dijo en una charla con La Nación en noviembre pasado.

Vuelve, entonces, no es sólo un álbum: es una especie de testimonio emocional. Las letras dan cuenta de procesos de duelo, reconstrucción y amor propio. Es un disco donde la esperanza aparece como faro, pero no desde la ingenuidad, sino desde una convicción profunda nacida del dolor superado.

El show en Mendoza: un reencuentro íntimo y multitudinario

El concierto en el Arena Maipú será una síntesis perfecta de esta etapa. Con una capacidad para más de 5.000 personas y un sonido de primer nivel, el espacio es ideal para una propuesta que combina cercanía emocional y despliegue técnico.

Según anticiparon desde la producción, Axel estará acompañado por una banda en vivo y una puesta que prioriza la conexión con el público. “Queremos que cada persona se lleve la sensación de haber vivido algo único, algo que no se repite”, señalaron desde el entorno del artista.

El show incluirá momentos de diálogo con el público, homenajes y pasajes acústicos que permitirán escuchar a Axel en su estado más puro: voz, piano y emoción. Además, habrá venta de merchandising exclusivo de la gira, y se espera que muchos fans lleguen desde otras provincias para acompañar al artista.

Un futuro abierto y lleno de música

Tras el paso por Mendoza, el “25 Tour” continuará su recorrido por distintas ciudades de Argentina, y luego se prevé una etapa internacional con fechas en Uruguay, Chile, México y España. Axel planea también lanzar una edición deluxe de Vuelve, con versiones acústicas y colaboraciones especiales.

En paralelo, trabaja en un libro autobiográfico donde abordará su historia con honestidad, desde sus comienzos como tecladista en programas de TV hasta los momentos más complejos de su vida adulta. “Siento que es el momento de contar mi verdad, con amor, sin rencor”, adelantó.

En una entrevista con Los Andes, Axel habla del show pero también de su vida y las experiencias que lo llevaron a la nueva mirada con la que encaró el disco que presenta en el Arena Maipú.

-¿Qué significa para vos volver después de tanto tiempo y qué recuerdos tenés de los shows en Mendoza?

-La verdad que Mendoza es una provincia muy especial para mí, no es como cualquier otra provincia. Tengo una afinidad y una conexión muy cercana. Muchas cosas vividas también, cosas lindas, conciertos. Recuerdo momentos muy emocionantes cuando iba a Mendoza y el cariño de la gente siempre muy eufórico. Un público muy hermoso. Y la verdad que hemos hecho, cuando existía el Teatro Gran Rex, ¿te acordás? hicimos recitales ahì, en el Bustelo, en el Arena Maipú. Así que volver con este concierto a celebrar los 25 años, es muy lindo, porque es un concierto que se va a dar por única vez con los nueve discos sobre el escenario, las canciones más emblemáticas, todo en un show de más de dos horas.

-¿Cómo hiciste vos para elegir los temas del show?

-Es muy difícil. Porque en mi caso, que soy el compositor de todas las canciones de mi camino... En el primer disco tenía algunas que no, pero después, a partir del tercero, todas las canciones fueron de mi autoría. Es difícil elegir cuáles

-¿Tenés un "curador"?

Sí. Me apoyé mucho en mi equipo de gente. Y obviamente uno se guía también por el público. El termómetro es la gente. Hay canciones que no puedo dejar afuera jamás en la vida. Me apoyé mucho en Maxi Espíndola, del grupo MYA. Él está haciendo la producción del show de Tini desde hace varios años, desde que lo conozco, siempre se me declaró muy fan. Es un tipo súper talentoso, súper crack y aparte divina persona. Con esa humildad de decirme “Che, loco, yo te seguí toda la vida y me encanta tu música, fuiste un referente”. Entonces le dije ¿te animás a ponerte al hombro la producción del show de los 25 años?” Y me dijo que sí. Él fue el que también me ayudó muchísimo en la selección del repertorio. De hecho, yo en algunas canciones que me olvidaba, él me decía “Che, no podés dejar afuera tal”. Por supuesto también con mis músicos, con mi equipo de gente. De todas formas, siempre en el escenario, hay un espacio libre para que la gente pida una canción que por ahí no hicimos y queremos que todo el mundo se vaya feliz y satisfecho de haber escuchado lo que quería escuchar.

-¿Cómo es la respuesta del público?

-Después de 5 años sin hacer un tour así ni por Argentina ni por Latinoamérica, yo soy un ser humano común y corriente y tengo mis debilidades, mis miedos. Entonces digo, “¿La gente responderá?”. Y bueno, poco a poco... te confieso que hubo ciudades que nos costaron más que otras por ahí, pero en todos los lugares, si no era sold out, estaba un 90% el lugar, así que felices y agradecidos por la respuesta de la gente. Y siento que a medida que avanza el tour —que arrancó en noviembre— la comunicación de las redes sociales es tan dinámica y hay shows todos los fines de semana, que entrás en una rueda que va creciendo. Y hoy es como que está habiendo mucha más respuesta de la gente más rápido.

-Has sido muy abierto también sobre tus procesos personales, espirituales. ¿Cómo influyen esos caminos en la música que compones?

-Tiene muchísimo que ver. Porque a mí siempre me fue imposible separar el artista de la persona. Yo soy un tipo que —creo que es una de mis virtudes y defectos al mismo tiempo— soy transparente. Entonces, el que me quiere hacer daño rápidamente sabe cómo. Y al que le agrado, rápidamente le agrado, porque sabe que soy un tipo que se abre de cuerpo y alma. Pero bueno, por esa razón es que siempre he escrito mis canciones sobre las cosas que me pasan. Sobre mis historias reales, personales. En mi adolescencia eran canciones de amor más simples. Después fueron de amor más profundo. Y algunas canciones que tenían que ver con la filosofía de vida, con las inspiraciones, con el salir adelante en situaciones difíciles. Hoy por hoy, este disco Vuelve, que fue lo último que sacamos, tiene canciones como El motivo, por ejemplo, que es una canción muy poderosa, con una música y una letra que realmente tiene mucha profundidad y cuenta un momento muy difícil de mi vida, muy particular, de tristeza, de oscuridad, de depresión.

-¿Cuando compones sentís la responsabilidad del mensaje que das en tus letras?

Sí, por supuesto. Siempre lo sentí. Desde el momento que me empecé a sentir popular, siempre me comprometí... por ahí es una presión muy grande que uno mismo se pone. Porque yo soy un ser humano con un montón de defectos. Entonces no te permitís tener un error de nada porque sabés que sos un ejemplo para mucha gente. Pero hay que permitirse tener equivocaciones en la vida porque eso te lleva a aprender y a crecer. De hecho, recién te comentaba lo de “El motivo”, se refiere a un tiempo que estuve muy deprimido y a mí nunca me había pasado eso, yo siempre era un tipo muy feliz, muy optimista. Cuando me encontré deprimido mi psicólogo me dijo, "Mira, Axel, permitítelo, sos un ser humano, estás creciendo, permitítelo”.

-¿Cómo haces para no repetirte a vos mismos pero a la vez ser fiel a tu estilo?

-En alguna oportunidad me he reiterado, es difícil no reiterarse. Pero otra cosa que me ocupa mucho es la renovación continua, reinventarme de alguna manera. Creo que los artistas tenemos ese deber de acompañar al público que te sigue siempre, pero a la vez soy muy apasionado, yo vivo mucho en la vida. Tengo una frase que digo en los conciertos últimamente: “Cuando te llegue la muerte, que a todos nos va a llegar, que te encuentre viviendo al máximo y no muriendo un poquito cada cada día”.Yo vivo con tanta intensidad cada día de mi vida que siempre encuentro algún disparador para escribir una canción. Esto de buscar no reinventarme me llevó a siempre producir con gente diferente, que me aporten nuevas sonoridades, nuevos instrumentos.

-¿Has probado con otros géneros?

-Me invitaron a Los Palmeras, La Conga o algún algún artista de otro país y lo hago, pero nunca dejando de ser Axel, porque no podría hacer otra cosa. Me han invitado del rock, del pop, del folklore, un montón, de de de la de música tropical también y siempre me he prestado a cantar porque creo que enriquece a la música y al público.

-¿Hay algo que no hayas hecho o un sueño que te quede por cumplir?

-Soy muy soñador, y metas personales tengo todo el tiempo. Aparece una, la alcanzás, y aparece una nueva, obvio. Creo que eso es lo que me mantiene vital, vivo y apasionado todo el tiempo. Después, en lo laboral… mirá, este fin de año vamos a cumplir una muy linda: en noviembre tenemos 14 conciertos en España y es algo que soñaba hace tiempo. También estamos yendo a Chile, Uruguay, Centroamérica… Y me pone muy feliz porque mi viejo es de Bélgica, no es argentino, y yo tengo mucha conexión con Europa. He ido un par de veces, pero la pandemia frenó todo, y la semillita que veníamos sembrando se empezó a apagar. Ahora resurgió de vuelta fuerte con estos 25 años, y la verdad que es un sueño que se me está haciendo realidad. A nivel profesionalmente siempre hay cosas. Poder grabar alguna canción con algún artista con Alejandro Sanz. Tenemos ahí una amistad y he cantado muchas veces en vivo con él, pero nunca grabamos juntos. La verdad que, si bien aparecen sueños nuevos, la vida me ha dado muchísimo más de lo que yo esperaba.