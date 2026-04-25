Victoria Villarruel lanzó un contundente mensaje contra el Reino Unido por la soberanía de Malvinas

La vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel , se expresó ante la disputa diplomática por las Islas Malvinas. Mediante un posteo en la red social X, la mandataria reafirmó su postura sobre el reclamo de soberanía e insistió que la discusión se debe dar entre los Estados.

El gobierno reafirmó ante el Reino Unido la soberanía sobre Malvinas: "Fueron, son y serán argentinas"

Islas Malvinas: esto decía Milei ayer antes de que estallara la tensión entre Estados Unidos y el Reino Unido

"Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas", señaló

Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses… https://t.co/4y31oY1v22

Por otro lado, se refirió a la participación de los habitantes de las Islas y señaló que no son parte de la discusión. "Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión"

En la misma línea, Villarruel fue contundente con su postura: "Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de km donde está su país . Sea como sea no son parte en esta discusión entre Estados. Los que no combatieron no son parte" , sentenció

Reino Unido sostuvo su postura ante el cruce con Estados Unidos

Reino Unido reafirmó su postura histórica sobre las islas Malvinas luego de que se filtrara, según la agencia Reuters, que Estados Unidos analiza quitar su respaldo histórico a Londres en la disputa por el archipiélago a modo de "castigo" por no tener su apoyo en la guerra contra Irán.

Entre las opciones mencionadas en las operaciones militares de Washington, figuraba reconsiderar el apoyo diplomático estadounidense a “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Malvinas, territorio reclamado por Argentina, hoy con Javier Milei al poder y como aliado de Trump.

Un vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, expresó con contundencia: “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland (el nombre que usan los británicos para referirse a Malvinas). Es una posición de larga data y no ha cambiado”.

Keir Starmer, líder del Partido Laborista de Reino Unido. Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido.

“El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, agregó el vocero citado por BBC, quien subrayó además que Londres transmitió esa posición “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”.