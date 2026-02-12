12 de febrero de 2026 - 11:25

Pidió una hamburguesa por Rappi y se la entregaron mordida: dieron de baja al "Malandra"

La situación se hizo viral en la red social X y la empresa de delivery le dio de baja al repartidor.

Pidió una hamburguesa por Rappi y se la entregaron mordida.

Por Redacción Mundo

Una usuaria de la plataforma Rappi denunció haber recibido su hamburguesa con un mordisco. El hecho, que ocurrió en Chile, se volvió viral y el repartidor fue dado de baja.

El hecho quedó en evidencia por una publicación a través de la red social X, donde la joven afectada compartió una foto del producto manipulado y una captura de pantalla del detalle del pedido. Allí se puede observar el nombre del repartidor asignado, identificado como Willi Malandra.

La publicación no tardó en hacerse viral, superando 1,7 millones de visualizaciones y desatando cientos de comentarios de otros usuarios que contaron experiencias similares. Ante la repercusión, la cuenta oficial de RappiChile respondió: "Hola, te hemos dejado un mensaje al DM. Revísalo, por favor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caroherreros/status/2021434750532190684&partner=&hide_thread=false

La respuesta de la empresa Rappi por la hamburguesa mordida

Tras ser consultados por el medio trasandino BioBioChile, voceros de Rappi se lamentaron por el incidente, asegurando que este tipo de situaciones "no representan los estándares de servicio" de la compañía: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y entendemos la preocupación de la usuaria".

Desde la plataforma confirmaron que se le realizó un reembolso total del dinero a la usuaria junto con una bonificación adicional. Además, el repartidor involucrado fue dado de baja de forma permanente de la aplicación.

Para cerrar el caso, Rappi recomendó a sus clientes: verificar siempre que los sellos de seguridad de las bolsas estén intactos. "Reforzamos, además, la importancia de verificar que los pedidos se reciban con sus sellos de seguridad intactos y no aceptarlos si estos presentan señales de manipulación", concluyeron desde la empresa.

