25 °C en invierno y cerveza a 2,50 €: los europeos cambian la nieve por un destino cálido y barato

Los viajeros están cambiando las exclusivas y costosas estaciones de esquí por las playas de Egipto . Sharm el-Sheikh se ha convertido en el destino favorito para quienes buscan sol y escapan del invierno. Con temperaturas de 25 grados y precios bajos en gastronomía , esta joya del Mar Rojo redefine cómo disfrutar del descanso.

La nación de viajeros británicos, conocida por su ingenio para descubrir destinos asequibles , ha puesto la mira fuera de las tradicionales estaciones de esquí de Austria o Suiza. Con los precios de la nieve por las nubes, la tendencia se desplaza hacia el sur, específicamente hacia Sharm el-Sheikh , en el extremo sur de la península del Sinaí.

Este rincón egipcio no solo ofrece un alivio para el bolsillo, sino también un clima envidiable con temperaturas medias que oscilan entre los 24 y 26 grados durante los meses más fríos. Es un cambio de paradigma: sol garantizado frente al Mar Rojo en lugar del frío alpino que suele dominar la agenda de esta época.

La gran ventaja competitiva de este destino es, sin duda, el costo de vida para el turista. Mientras en otros sitios los presupuestos se agotan rápido, aquí una familia de cuatro personas puede disfrutar de una comida completa por un promedio de 74 euros. Para quienes buscan relajarse al final del día, el medio litro de cerveza ronda apenas los 2,50 euros, un precio difícil de encontrar en los principales centros turísticos europeos.

Según encuestas de aerolíneas como easyJet , los criterios que están moviendo la aguja son claros: horas de sol al día (aquí hay diez garantizadas), la diferencia horaria mínima y precios imbatibles. Esta combinación convierte a la región en el nuevo destino favorito para las escapadas invernales frente a opciones de bajo presupuesto como Bansko en Bulgaria.

Qué hacer en el nuevo paraíso del ahorro

Sharm el-Sheikh está fuertemente orientada al turismo, con una infraestructura que incluye numerosos complejos "todo incluido", un aeropuerto internacional y paseos marítimos vibrantes como Naama Bay o Soho Square, repletos de bares y tiendas. Sin embargo, la oferta va mucho más allá de la playa.

Los entusiastas de la historia y la naturaleza encuentran opciones únicas que justifican el viaje:

Visitas al Monasterio de Santa Catalina , declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Buceo y esnórquel en arrecifes de coral mundialmente conocidos por su biodiversidad.

mundialmente conocidos por su biodiversidad. Exploración del Parque Nacional Ras Mohammed y el Estrecho de Tiran. image

Seguridad y clima: lo que tenés que saber antes de viajar

El entorno geográfico ofrece un clima desértico con aire muy seco e inviernos suaves. Aunque los veranos pueden ser calurosos, la brisa marina hace que la estadía sea normalmente bastante soportable para los visitantes durante todo el año.

En cuanto a la situación de seguridad, es un punto que genera consultas frecuentes. Si bien autoridades internacionales, como el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, desaconsejan viajar al norte del Sinaí o zonas fronterizas con Gaza, no existe una advertencia de viaje específica para los centros turísticos del Mar Rojo como Sharm el-Sheikh. La recomendación general para los turistas es simplemente extremar la precaución, permitiendo disfrutar de la región con normalidad.