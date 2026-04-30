Fecovita: Rubén Panella fue reelecto como presidente e inicia su quinto mandato

Rubén Panella fue reelecto presidente de Fecovita durante la Asamblea anual realizada el 30 de abril , con la participación de representantes de las cooperativas que integran la federación. En el encuentro también se aprobó el Balance 2025 y se renovaron las autoridades.

El dirigente comenzará así su quinto período al frente de la entidad , en un contexto desafiante para la vitivinicultura, con el objetivo de sostener la producción y fortalecer el sistema cooperativo que nuclea a miles de pequeños productores.

Durante la Asamblea se ratificó la continuidad de Rubén Panella como presidente y se definió la mesa directiva, integrada por Marcelo Federici, Gustavo Arangüena, Javier Vergani, Alicia Galante y Guillermo Cano. La conducción destacó el acompañamiento recibido en un año complejo para el sector.

Hay críticas en la Legislatura por la imputación de los directivos de Fecovita .

“ Todos los que conformamos la Mesa Directiva reafirmamos el compromiso de seguir trabajando por la sostenibilidad de productores integrados y les agradecemos el apoyo en un año tan difícil para la vitivinicultura ”, expresaron.

Nuevos desarrollos y proyección comercial de Fecovita

Además, Fecovita amplía su portafolio con el desarrollo de mostos rectificados y una nueva línea de mosto tinto, que ya alcanza unas 2.000 toneladas y apunta a abrir nuevos mercados internacionales. “Es una alternativa para dar salida al excedente de uvas tintas”, explicó Rubén Panella anteriormente a la reelección.

En el plano comercial, las perspectivas son positivas. La entidad proyecta cerrar 2026 con un fuerte crecimiento en exportaciones de graneles, con más de 18 millones de litros ya comprometidos, frente a los 2 millones exportados el año pasado. En el mercado interno, la venta de vinos en botella creció cerca del 12% en 2025, lo que le permitió ganar participación.