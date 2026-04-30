Fecovita: Rubén Panella fue reelecto como presidente e inicia su quinto mandato

Rubén Panella fue reelecto presidente de Fecovita durante la Asamblea anual realizada el 30 de abril, con la participación de representantes de las cooperativas que integran la federación. En el encuentro también se aprobó el Balance 2025 y se renovaron las autoridades.
El dirigente comenzará así su quinto período al frente de la entidad, en un contexto desafiante para la vitivinicultura, con el objetivo de sostener la producción y fortalecer el sistema cooperativo que nuclea a miles de pequeños productores.
Reelección del presidente de Fecovita y nueva mesa directiva
Durante la Asamblea se ratificó la continuidad de Rubén Panella como presidente y se definió la mesa directiva, integrada por Marcelo Federici, Gustavo Arangüena, Javier Vergani, Alicia Galante y Guillermo Cano. La conducción destacó el acompañamiento recibido en un año complejo para el sector.
“Todos los que conformamos la Mesa Directiva reafirmamos el compromiso de seguir trabajando por la sostenibilidad de productores integrados y les agradecemos el apoyo en un año tan difícil para la vitivinicultura”, expresaron.
Nuevos desarrollos y proyección comercial de Fecovita
Además, Fecovita amplía su portafolio con el desarrollo de mostos rectificados y una nueva línea de mosto tinto, que ya alcanza unas 2.000 toneladas y apunta a abrir nuevos mercados internacionales. “Es una alternativa para dar salida al excedente de uvas tintas”, explicó Rubén Panella anteriormente a la reelección.
En el plano comercial, las perspectivas son positivas. La entidad proyecta cerrar 2026 con un fuerte crecimiento en exportaciones de graneles, con más de 18 millones de litros ya comprometidos, frente a los 2 millones exportados el año pasado. En el mercado interno, la venta de vinos en botella creció cerca del 12% en 2025, lo que le permitió ganar participación.