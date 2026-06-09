Quién era el gerente de GenTech hallado muerto: su vínculo con Martín Menem y una "viuda negra"

La Justicia investiga la muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza , un contador venezolano de 46 años y gerente de GenTech Argentina , la empresa fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

El empresario fue hallado sin vida este domingo en su departamento del barrio porteño de Caballito y una de las hipótesis que analizan los investigadores apunta a que podría haber sido víctima de una “viuda negra” .

La causa está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, encabezada por el fiscal Marcelo Cubría, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, a cargo de la jueza Paula González.

Según la reconstrucción a la que accedió Infobae, las últimas horas de Osorio Peñaloza comenzaron el viernes por la noche, cuando compartió una cena junto a Martín Menem y otro directivo de la compañía en la casa del político . Tras el encuentro, ambos ejecutivos continuaron la noche en un bar de la zona de Palermo.

La última actividad registrada en el teléfono celular del empresario ocurrió a las 7.30 del sábado. Desde ese momento dejó de responder mensajes y llamados, situación que generó preocupación entre familiares, amigos y compañeros de trabajo debido a que era una persona con intensa actividad laboral y contacto permanente.

Ante la falta de respuestas durante más de un día, el domingo, una persona de su entorno cercano que poseía una llave del departamento decidió acercarse hasta la vivienda ubicada sobre la avenida Díaz Vélez, en las inmediaciones del Cid Campeador.

Cuando ingresó al inmueble se encontró con Osorio Peñaloza sin vida sobre la cama de su habitación y dio aviso a la Policía de la Ciudad y al SAME. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el cuerpo fue hallado boca abajo y semidesnudo.

Tras la llegada de los servicios de emergencia, los médicos constataron el fallecimiento y se activó el protocolo correspondiente para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos.

La noticia también movilizó a Martín Menem, quien se trasladó hasta el edificio al ser informado de la situación. El titular de la Cámara de Diputados llegó cuando ya trabajaban la Policía y el SAME y nunca ingresó al departamento donde se encontraba el cuerpo.

La relación entre Martín Menem y el gerente de GenTech

Osorio Peñaloza mantenía una estrecha relación profesional y personal con Menem desde hacía más de una década. Dentro de GenTech Argentina, empresa dedicada a la comercialización de suplementos dietarios y productos vinculados al bienestar físico, era considerado uno de los principales ejecutivos y una persona de máxima confianza del dirigente riojano.

Según relataron personas cercanas a la compañía al medio antes citado, el empresario había acompañado el crecimiento de la firma desde sus inicios, pasando de desempeñar tareas operativas a convertirse en uno de los responsables de la gestión diaria de la empresa.

GenTech, la empresa de Martín Menem GenTech, la empresa de Martín Menem.

Quién es Daniel Osorio Peñaloza, el amigo de Martín Menem

El hombre era Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú y en la empresa GenTech, de Martín Menem, desde 2012 estuvo en varios cargos vinculados a producción y desarrollo de la compañía, hasta llegar a ser promovido a gerente general en el 2020.

Incluso tenía otro vínculo comercial con su amigo Martín Menem con la firma Insulow SRL. Además, integró Kaia Natural SRL junto al empresario Pedro Groppa.

En su perfil de LinkedIn figura que contaba con más de 10 años de experiencia en gestión operativa, planificación estratégica y liderazgo empresarial. Antes de estar en GenTech trabajó como jefe de planta en una empresa con sede en Italia.

gentch El mensaje de la despédida de la empresa de Martín Menem para el gerente fallecido.

Mientras avanzan las medidas judiciales, los investigadores analizan distintas líneas de trabajo para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a su muerte. Entre ellas figura la hipótesis de una posible “viuda negra”, modalidad delictiva en la que una persona gana la confianza de la víctima, ingresa a su domicilio y utiliza sustancias para reducir su capacidad de reacción antes de cometer un robo u otro delito.

Por el momento, los investigadores remarcan que se trata únicamente de una de las hipótesis bajo análisis y que aún no existen conclusiones definitivas.

La causa incluye el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, el análisis de dispositivos electrónicos y la reconstrucción de los movimientos del empresario durante las últimas horas en las que estuvo con vida.

Los resultados de la autopsia ya fueron incorporados al expediente, pero todavía restan estudios complementarios y análisis toxicológicos que serán clave para determinar con precisión la causa de muerte.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo la calificación de “muerte dudosa” y busca esclarecer qué ocurrió durante el lapso comprendido entre la última actividad registrada en el celular de Osorio Peñaloza, a las 7:30 del sábado, y el momento en que fue encontrado sin vida el domingo por la mañana.

El mensaje de Martín Menem

Luego del fallecimiento, el presidente de la Cámara de Diputados utilizó su cuenta de X para expresar su dolor por la muerte de su amigo: "La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2064327702631403939&partner=&hide_thread=false La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme… — Martin Menem (@MenemMartin) June 9, 2026

Luego se refirió sobre cómo se enteró del fallecimiento y que cuando llegó al lugar ya estaba presente personal del SAME.

"Ante las versiones que comenzaron a difundirse en las últimas horas, quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa", dijo.

Finalmente, concluyó: "Hoy existe una investigación judicial en curso para determinar qué fue lo que ocurrió. Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos".