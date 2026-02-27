Botulismo en Tunuyán: el padre recibió el alta, pero su hija continúa en grave estado

Tras cuatro meses, Lara sigue internada en terapia intensiva en el Hospital Carillo y su padre, Manuel, regresó a su hogar con internación domiciliaria.

Manuel Arrué se encuentra bajo internación domiciliaria y Lara continúa internada tras un cuadro grave de botulismo.

Luego de permanecer casi cuatro meses internados tras contraer un cuadro grave de botulismo en Tunuyán, se dio a conocer el actual estado de salud de Lara Arrue, de 15 años, y su padre, Manuel.

Ambos, oriundos de Vista Flores, ingresaron a principios de noviembre al hospital Scaravelli con síntomas compatibles con botulismo. Tras realizarse los estudios correspondientes, los médicos confirmaron el diagnóstico y dispusieron su internación en terapia intensiva debido a la gravedad del caso.

La situación actual de la familia La adolescente continúa internada en terapia intensiva del hospital Carrillo, del departamento de Las Heras, donde fue trasladada a finales de enero. Según reportes médicos, Lara permanece bajo estrictos cuidados y con pronóstico reservado.

Miriam Galdamez, madre de la menor, informó a medios locales que su hija se encuentra “muy debilitada y continúa en grave estado”.

Por su parte, Manuel Arrue, padre de la menor recibió el alta médica, luego de estar internado durante estos meses en una clínica privada de Godoy Cruz. Sin embargo, su recuperación aún no es total. Tal como afirmó su esposa, Manuel debe continuar bajo riguroso cuidado médico y se encuentra con "internación domiciliaria" para seguir adelante con su tratamiento.

Pedido de colaboración La familia de Lara y Manuel inició un pedido de colaboración económica para poder afrontar gastos de traslado diario que deben hacer hacia el hospital Carrillo, donde se encuentra la menor. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2622 648536.