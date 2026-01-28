28 de enero de 2026 - 15:42

Botulismo en Tunuyán: padre e hija continúan hospitalizados desde noviembre y su familia pide ayuda

Miriam Galdamez, esposa de Manuel y madre de la niña, explicó la evolución de ambos y aseguró que la situación de Lara es más delicada. En tanto, comenzaron con un pedido de colaboración.

Manuel y Lara Arrué, padre e hija que se encuentran internados tras un cuadro grave de botulismo.

Ambos, oriundos de Vista Flores, ingresaron a principios de noviembre al hospital Scaravelli con síntomas compatibles con botulismo. Tras realizarse los estudios correspondientes, los médicos confirmaron el diagnóstico y dispusieron su internación en terapia intensiva debido a la gravedad del caso.

Situación actual de ambos

Durante diciembre, Manuel Arrue fue derivado a una clínica privada de Godoy Cruz, donde permanece en proceso de recuperación. En tanto, Lara fue trasladada el viernes pasado al hospital Ramón Carrillo, en Las Heras, donde continúa internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Miriam Galdamez, esposa de Manuel y madre de la adolescente, explicó que la evolución de su marido es favorable. “Manuel está muy bien, está con una buena recuperación, está volviendo a caminar y está comiendo por sus propios medios”, señaló.

La situación de Lara, en cambio, es más delicada. “Ella está con pronóstico reservado, pero confiamos en que en este nuevo hospital pueda tener una atención mejor y más personalizada”. expresó su madre.

Pedido de colaboración

Ante el traslado de ambos pacientes a distintos centros de salud y el tiempo prolongado de internación, la familia inició un pedido de colaboración económica para poder afrontar gastos de traslado y estadía. “La situación es complicada y agradezco profundamente a todos los que no están ayudando”, dijo Miriam.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias Marrue.1974, a nombre de Gladys Miriam Galdamez, o comunicarse al 2622 648536.

