Salud mental y socialización: los preocupantes factores invisibles que impactan en el aprendizaje

En el contexto del debate sobre la calidad educativa y con la reforma de la Ley de Salud Mental en agenda en el Congreso, un nuevo informe vuelve a poner el foco en aspectos poco visibilizados pero determinantes: el bienestar emocional y la socialización de niños, niñas y adolescentes , que inciden de forma directa en las trayectorias escolares y en los niveles de aprendizaje .

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El estudio , elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) , presenta dos documentos de trabajo: “Infancia en la Argentina: avances en la coyuntura, deudas estructurales (2010-2025)” y “Dimensiones postergadas del bienestar infantil: salud, vestimenta, vínculos y escuela en la infancia urbana argentina” .

Ambos se basan en datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) 2010-2025 y abordan aspectos poco explorados de la vida de niños, niñas y adolescentes , clave para comprender cómo la desigualdad social no solo se expresa en las condiciones materiales, sino también en la subjetividad, los cuerpos y los vínculos.

Los datos trazan un panorama preocupante. Más de la mitad de los chicos (55%) no realiza actividad física y el 83,8% no participa en actividades culturales . A su vez, el 27,3% tiene dificultades para hacer amigos, un aspecto central en la experiencia escolar. En paralelo, el 18,1% presenta síntomas de tristeza o ansiedad , según la percepción de sus adultos de referencia.

La situación se intensifica en la adolescencia: el malestar emocional alcanza al 21,2% y afecta especialmente a las mujeres (24,7% frente al 18% en varones). Además, las desigualdades sociales profundizan estas problemáticas: en los sectores más vulnerables, el 20,7% registra malestar emocional, casi el doble que en los estratos medio-altos (10,6%).

Estas condiciones no solo impactan en el bienestar, sino también en el aprendizaje. El informe advierte que la presencia de tristeza o ansiedad incrementa en un 46% la probabilidad de que los estudiantes “no aprendan mucho” en la escuela. En este contexto, casi 4 de cada 10 chicos (alrededor del 37%) no alcanza los niveles esperados o podría aprender más.

Aprender en medio de las crisis

El estudio señala que el bajo rendimiento no se explica únicamente por el nivel socioeconómico. Por el contrario, los factores con mayor peso son de tipo institucional y vincular: el ausentismo docente o la suspensión de clases, el malestar emocional, las dificultades para construir amistades y el escaso disfrute escolar.

adolescente triste 1 de cada 5 adolescentes presenta síntomas de tristeza o ansiedad, según la percepción de sus tutores. Imagen ilustrativa / IA

Así, la discontinuidad de las clases, la experiencia cotidiana dentro de la escuela y la posibilidad de generar vínculos aparecen como dimensiones clave. No se trata solo de acceso, sino de cómo se vive la escuela.

La evidencia es contundente: la crisis educativa no puede abordarse sin considerar estas variables. La salud mental, la socialización y las condiciones concretas de enseñanza aparecen como ejes centrales para comprender los déficits de aprendizaje que atraviesan a la infancia y la adolescencia en Argentina.