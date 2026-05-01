1 de mayo de 2026 - 15:15

Un tesoro oculto durante décadas: subastan una mítica camiseta de Maradona en el Mundial 86

El exarquero Jean-Marie Pfaff pondrá a la venta la emblemática casaca que el Diez utilizó en las semifinales de México 86.

Subastan una mítica camiseta de Maradona del Mundial 86

Subastan una mítica camiseta de Maradona del Mundial 86

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A casi 40 años de la gesta de la selección argentina en el Mundial de México 1986, una de las reliquias más valiosas de ese campeonato será subastada tras pasar varias décadas bajo llave.

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Se trata de la camiseta que Diego Armando Maradona vistió durante las semifinales contra Bélgica, encuentro en el que el astro argentino anotó dos goles históricos para sellar el 2-0 definitivo en el Estadio Azteca.

La prenda ha estado durante décadas en manos de Jean-Marie Pfaff, el histórico arquero belga que intercambió su camiseta con Maradona al finalizar aquel duelo. Durante años, Pfaff mantuvo este "tesoro" resguardado en la caja fuerte de un banco para protegerlo de posibles robos.

Camiseta de Maradona - subasta
La camiseta con la que Maradona le convirtió dos goles a Bélgica en una semifinal del Mundial 86

La camiseta con la que Maradona le convirtió dos goles a Bélgica en una semifinal del Mundial 86

En 2016, ambos protagonistas se reencontraron y Diego le agregó un valor sentimental incalculable a la tela con una dedicatoria escrita: “Para el simpático Jean Marie, con todo mi cariño”.

Un cambio de planes

Aunque en 2021 Pfaff aseguraba que la camiseta no tenía precio, el ex guardameta de 72 años ha cambiado de parecer. Tras un intento de venta en Sotheby’s de Nueva York en 2024, donde fue tasada con un valor máximo de 1.200.000 dólares, la casaca volverá a ser ofrecida al mercado internacional.

El motivo de la venta, según explicó el propio Pfaff, radica en el cierre de su museo temporal en su ciudad natal de Beveren. "Sería una pena que quedara acumulando polvo en algún desván. Y tampoco quiero dejarles esa responsabilidad a mis tres hijas en el futuro", señaló el ex futbolista, quien espera que la prenda quede en manos de "verdaderos aficionados al fútbol".

Maradona y Jean-Marie Pfaff
Maradona junto a Pfaff

Maradona junto a Pfaff

Los detalles de la subasta

La subasta estará a cargo de la agencia Millon y se llevará a cabo en París, Francia, el próximo 30 de mayo. Previo a este evento, los fanáticos podrán ver la camiseta por última vez en suelo belga el 6 de mayo, durante una exhibición en el estadio Rey Balduino de Bruselas.

Además de la icónica casaca de Maradona, la colección de Pfaff incluye otras piezas históricas, como camisetas intercambiadas con Johan Cruyff, medallas de la Eurocopa y prendas de su etapa en el Bayern Múnich.

Sin embargo, la camiseta del "10" sigue siendo el artículo "más comentado" y el gran atractivo de la jornada, representando un fragmento vivo de la historia del deporte mundial.

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