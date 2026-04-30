30 de abril de 2026 - 21:45

Salió a la luz un polémico audio de Luque donde pide que la clínica de Olivos "no tome decisiones fuertes"

Durante el juicio, se conoció un audio donde el neurocirujano cuestiona el accionar de la Clínica Olivos, lugar donde Maradona fue sometido a una operación por un hematoma subdural.

Salió a la luz un polémico audio de Leopoldo Luque donde pide que la clínica de Olivos no tome decisiones fuertes

Salió a la luz un polémico audio de Leopoldo Luque donde pide que la clínica de Olivos "no tome decisiones fuertes"

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este jueves, se conoció un audio que Leopoldo Luque le envió a Vanesa Morla días antes de la muerte de Diego Armando Maradona, en el que se escucha al neurocirujano molesto por la actuación de la Clínica Olivos.

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El audio enviado a la Agencia Noticias Argentinas corresponde al 7 de noviembre de 2020, días antes de que falleciera el exjugador, en el que se escucha a Luque manifestar su enojo con la clínica donde fue operado del hematoma subdural: “Pienso que la clave es que la clínica no tome decisiones fuertes, como de traslado, de traer equipos, esas cosas no”.

Leopoldo Luque y Diego Maradona
El neurocirujano Leopoldo Luque junto a Diego Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque junto a Diego Maradona

Dicho extracto, que se conoció este jueves en la sexta audiencia, corresponde a los momentos en los que se debatía la internación domiciliaria y el acusado pidió que personal de la clínica no intervenga. “El acompañante terapéutico que mandaron que venga a colaborar, pero no a cambiar conductas”, expresó.

Verónica Ojeda apuntó contra Luque durante el juiciio

La madre de Dieguito Fernando se quebró al recordar a Maradona y acusó a los médicos Carlos Díaz y Agustina Cosachov por su muerte. "Asesinos hijos de p... Ahora entiendo todo lo que pasaba en la familia: a las hijas le decían una cosa y a mi otra, para que no estemos unidos. Querían que estemos peleados. Para que no hablemos entre nosotras, que no tengamos comunicación. Era una secta, gente podrida que le querían sacar cosas a Diego, no sé qué querían. Como podían hacer esto unos médicos", sentenció

Verónica Ojeda continuará con su testimonio
Verónica Ojeda apuntó contra Luque en el juicio

Verónica Ojeda apuntó contra Luque en el juicio

En su testimonio, Ojeda le habló directamente a Leopoldo Luque. "Diego que te quería, hasta te regaló una moto. No entiendo por qué hicieron eso, por qué nos manipularon de esa manera. Quiero justicia por eso", expresó

"Ellos mataron al padre de mi hijo, perdió a su papá, necesitaba de él más que nadie, necesitaba su apoyo, su abrazo, mi hijo que tiene una condición lo sigue padeciendo, lo sigue llorando y recordando todos los días", expresó entre lágrimas

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