29 de marzo de 2026 - 08:54

Domingo de "calor sofocante" en Mendoza: de cuánto será la máxima y en dónde se esperan tormentas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 17°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Pronóstico del tiempo: mucho calor este domingo en Mendoza.

Pronóstico del tiempo: mucho calor este domingo en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este domingo 29 de marzo se espera en Mendoza una jornada calurosa, con una máxima rondando los 35°C. Lo mismo para el inicio de semana, donde la temperatura aumentará aún más. En la tarde de hoy, por su parte, se esperan posibles tormentas en el este y sudeste provincial. Observá en detalle el tiempo.

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Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo caluroso con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Se anuncia una máxima de 33°C y una mínima de 17°C, con vientos leves del sector sur. En cuanto a las alertas, durante la tarde hay posibilidades de tormentas en el este y sudeste provincial en la tarde. En Malargüe, por su parte, se indica inestabilidad.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 30 de marzo se espera una máxima aún más elevada. Según el pronóstico, el calor ardiente continuará molestando a los mendocinos. La máxima será de 35°C y la mínima de 18°C, sumado a vientos leves del sector sur. También se indica poca nubosidad en la Cordillera.

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