¿Zonda y heladas? El pronóstico del tiempo para Mendoza en el arranque de la semana

El inicio de la semana estará marcado por heladas generalizadas , mañanas con temperaturas bajo cero y un leve ascenso de las máximas en distintos puntos de Mendoza, de acuerdo con los pronósticos difundidos por la Dirección de Contingencias Climáticas y Defensa Civil .

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Además del ambiente frío durante las primeras horas del día, el informe oficial anticipa la presencia de viento Zonda de intensidad leve en sectores de la precordillera y el sur provincial, junto con circulación de viento Norte en el este mendocino.

Para este lunes , la Dirección de Contingencias Climáticas prevé poca nubosidad , ascenso de la temperatura y heladas generales , con vientos leves del noreste . En la cordillera se espera cielo poco nuboso. La temperatura oscilará entre una mínima de -1°C y una máxima de 12°C .

Por su parte, Defensa Civil informó que habrá viento Zonda leve entre las 4 y las 11 en la precordillera y el sur de Malargüe . Luego, entre el mediodía y las 19, se espera circulación de viento Norte débil en la franja este de la provincia.

El organismo también indicó que el cielo permanecerá despejado durante la mañana y comenzará a presentar algo de nubosidad desde el mediodía en Malargüe y posteriormente en el Valle de Uco .

Martes: continúa el ascenso térmico

El martes continuará el tiempo estable. La Dirección de Contingencias Climáticas pronostica poca nubosidad, un leve ascenso de la temperatura, heladas generales y vientos del noreste. La máxima alcanzará los 13°C, mientras que la mínima volverá a ubicarse en -1°C.

En tanto, Defensa Civil prevé nuevamente viento Zonda débil desde las primeras horas de la mañana y hasta la noche en la precordillera, Malargüe y el sur del departamento. También se espera viento Norte de baja intensidad en la zona este entre las 11 y las 22.

Durante la jornada predominará un cielo seminublado en la zona centro, Valle de Uco, el sur provincial y, por la tarde, también en el este. No se pronostican precipitaciones.

Miércoles: pocas variaciones en el tiempo

Para el miércoles, el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada, con pocos cambios en la temperatura y vientos de dirección variable.

Se espera una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 13°C, manteniéndose el ambiente frío durante la mañana y condiciones estables durante el resto del día.