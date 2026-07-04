4 de julio de 2026 - 20:18

Anticipan un domingo con heladas matutinas y leve ascenso de la temperatura en Mendoza

El pronóstico del tiempo indica que las temperaturas mínimas seguirán bajo cero en todo el territorio provincial. Cómo estará el tiempo en alta montaña.

Frío en la ciudad de Mendoza.

Frío en la ciudad de Mendoza.

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Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras una semana marcada por la ola polar en Mendoza, para este domingo se espera una pequeña mejora, según los últimos datos de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, con una jornada con nubosidad y leve ascenso de la temperatura.

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La presencia de vientos leves del noreste favorecerá un leve ascenso de la temperatura máxima, que tocará los 11°C, pero se espera una mínima helada que se desplomará hasta los -2°C.

Para quienes tengan planeado viajar o realizar actividades en alta montaña, las condiciones serán estables, presentándose un panorama poco nuboso en la cordillera.

El pronóstico extendido

Para el lunes anticipan con poca nubosidad y un leve ascenso de la temperatura. La máxima escalará hasta los 12°C, mientras que la mínima se ubicará en -1°C. Se esperan heladas generales en los oasis productivos y buen tiempo en la cordillera.

Mientras que el martes se proyecta una jornada con poca nubosidad, vientos del noreste y un leve ascenso térmico que llevará la máxima a los 13°C. La mínima repetirá el registro de -1°C, manteniendo la alerta por heladas generales en las primeras horas del día.

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