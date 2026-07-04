4 de julio de 2026 - 08:54

Rige triple alerta amarilla y sigue el frío polar: el pronóstico del tiempo para este sábado

El SMN emitió alertas por viento oeste, Zonda y nevadas en cordillera. Piden precaución por la formación de bancos de niebla y hielo en la calzada.

Rige triple alerta amarilla en Mendoza y sigue el frío: el pronóstico del tiempo para este sábado.

Rige triple alerta amarilla en Mendoza y sigue el frío: el pronóstico del tiempo para este sábado.

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Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La intensa ola de frío que afectó a Mendoza durante toda la semana continuará este sábado con temperaturas muy bajas y varias alertas meteorológicas vigentes en distintos sectores de la provincia. A partir de mañana se espera un leve ascenso de la temperatura, que se mantendrá durante el inicio de la próxima semana.

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Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, para este sábado se prevé una jornada cubierta a parcialmente nublada, con leve ascenso de la temperatura, heladas parciales y vientos leves del noreste. En la cordillera continuarán las nevadas. La temperatura máxima estimada será de 7°C, mientras que durante las primeras horas de la mañana la mínima registrada fue de 0°C.

Alertas por viento, Zonda y nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por viento del oeste para toda la cordillera mendocina.

Además, rige una advertencia por viento Zonda para la precordillera de los departamentos de Luján de Cuyo y Las Heras, mientras que también se esperan nevadas de variada intensidad en toda la zona cordillerana.

Rige alerta amarilla por viento, Zonda y nevadas.&nbsp;

Rige alerta amarilla por viento, Zonda y nevadas.

El Gobierno de Mendoza emitió además una advertencia a conductores debido a la formación de bancos de niebla y heladas matinales en distintos sectores de la provincia.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por rutas, caminos y cruces de puentes, ya que las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

La advertencia del Gobierno por neblina la formaci&oacute;n de bancos de niebla y formaci&oacute;n de hielo.

La advertencia del Gobierno por neblina la formación de bancos de niebla y formación de hielo.

Cómo seguirá el tiempo

Para el domingo se espera una jornada con nubosidad en disminución, leve ascenso de la temperatura y persistencia de las heladas. En la cordillera el cielo estará poco nuboso. La máxima alcanzará los 11°C y la mínima será de -2°C.

El lunes continuará la mejora con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y heladas generales durante la mañana. También se prevé cielo poco nuboso en alta montaña. La máxima será de 12°C, mientras que la mínima descenderá hasta -1°C.

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